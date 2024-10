Serie A, Juventus-Lazio 1-0: Gila e Romagnoli condannano i biancocelesti

LA PARTITA

La Juventus fatica a costruire occasioni da rete, ma passa con un'autorete e batte 1-0 una Lazio in dieci dal 24'. Inizio aggressivo per i biancocelesti, con Dia e Castellanos a duellare con Gatti e Kalulu, ma latitano le occasioni. Cambiaso è l'uomo più pericoloso della Juventus, con la Lazio a tirare per prima in porta: Guendouzi calcia, centrale per Di Gregorio. La potenziale svolta arriva al 24': Kalulu s'invola al piede e Romagnoli lo ferma con le brutte. Siamo di fronte a una chiara occasione da gol, inevitabile il rosso al Var: entra Patric ed esce Dia, Baroni col 4-4-1. Vlahovic ci prova subito su punizione, ma la miglior occasione bianconera arriva al 43': Gatti svirgola da buona posizione. Si va al riposo sullo 0-0 e la Juve, nonostante l'uomo in più, non ha mai tirato in porta. Nella ripresa i bianconeri vanno all'assalto e sfiorano due volte il gol: traversa per Vlahovic (55') e poco dopo Douglas Luiz si divora l'1-0 di testa.