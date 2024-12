Thiago Motta: "Era una partita da vincere, ma alla fine conta il risultato"

Il gol di Sottil quasi allo scadere ha rovinato il capodanno della Juventus, con i bianconeri costretti all'undicesimo pareggio stagionale in campionato e sempre più lontani dalla testa della classifica. Una frenata arrivata al termine di una partita ben giocata, ma in cui è mancata la zampata per chiuderla definitivamente. E alla fine Thiago Motta non ha nascosto la sua delusione. "Era una partita da vincere. Sono molto contento perché abbiamo continuato ad attaccare per fare il terzo gol e chiudere la gara, ma non l'abbiamo fatto e abbiamo lasciato la possibilità di pareggiare. Dovevamo chiuderla, più che pensare all'errore difensivo. Dietro abbiamo concesso poco, abbiamo meritato di più, ma alla fine conta il risultato", ha detto il tecnico italo-brasiliano.