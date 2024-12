Serie A, Juventus-Fiorentina 2-2: ai bianconeri non basta una doppietta di Thuram

LE STATISTICHE

La Juventus (7V, 11N) è la prima squadra di Serie A capace di restare imbattuta dopo le prime 18 partite di un singolo campionato dalla stessa Juventus nel 2018/19 – più in generale, nella storia della Serie A a girone unico solo l’Inter e il Milan (quattro ciascuna) sono riuscite ad arrivare imbattute a questo punto del torneo più volte rispetto ai bianconeri (tre).

La Juventus ha pareggiato 21 gare nel 2024 in Serie A; nella storia della competizione, solo il Perugia nel 1979 ha terminato in pareggio più incontri in un singolo anno solare: 22.

La Juventus ha pareggiato 11 delle 18 partite disputate in questo campionato, record di gare impattate in questa stagione nei cinque principali campionati europei nonché record di pareggi per il club bianconero a questo punto di un singolo torneo di Serie A.

Khéphren Thuram è il primo centrocampista della Juventus a segnare una marcatura multipla contro la Fiorentina in Serie A da Angelo Alessio il 2 dicembre 1990 (doppietta).

Khéphren Thuram ha segnato i suoi primi due gol con la maglia della Juventus, nonché la sua prima marcatura multipla in carriera nei Top 5 campionati europei – il francese è tornato al gol in queste competizioni per la prima volta dallo scorso marzo (vs Lens in Ligue 1 con la maglia del Nizza).

Moise Kean (11) è il secondo giocatore italiano a superare le 10 reti stagionali con la Fiorentina negli ultimi 10 campionati di Serie A (dal 2015/16), dopo Federico Bernardeschi (11 nel 2016/17).

Tra i giocatori delle squadre di Serie A in questa stagione considerando tutte le competizioni, Moise Kean è quello che ha segnato più gol (15).

Moise Kean è tornato a segnare un gol di testa in Serie A per la prima volta dal febbraio 2022 (vs Empoli con la maglia della Juventus).

Manuel Locatelli è uno dei due giocatori italiani capaci di servire più di un assist (due nel 2024/25) in ciascuna delle ultime sette stagioni di Serie A, assieme a Nicolò Barella.

Tra i centrocampisti stranieri solamente Christian Pulisic (nove) ha preso parte a più gol in questo campionato di Yacine Adli (sei - due reti, quattro assist).

La Fiorentina ha segnato più di un gol in trasferta contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 22 dicembre 2020 (3-0 in quel caso, con Cesare Prandelli in panchina).