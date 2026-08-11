Spalletti: "Soddisfatto di Douglas Luiz, probabilmente resta. Possiamo migliorare ancora"

Cosa manca ancora? "Dovremo trovare degli equilibri, però abbiamo giocato e abbiamo rivisto una squadra in fiducia". Sempre titolare in questa tournée, Douglas Luiz può rimanere in bianconero: "Resta? Questa è una valutazione che faremo e probabilmente sarà così. L'ho fatto sempre giocare per conoscerlo meglio. Ha delle indubbie qualità, bisogna fare dei ragionamenti sulla copertura di campo, ma lui può giocare sia con un compagno più difensivo sia con uno più offensivo. Ha grande duttilità, sa andare a imbucare. Conosce il calcio e sa giocarlo, sono soddisfatto di lui".