Spalletti: "Soddisfatto di Douglas Luiz, probabilmente resta. Possiamo migliorare ancora"

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L'allenatore bianconero dopo il successo di Perth: "Anche con l'Inter avevamo fatto bene, con un episodio fortunato poteva essere un altro risultato. Kalulu non preoccupa"
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La Juventus torna a vincere in amichevole contro il Palermo e Luciano Spalletti sorride per una squadra che sta migliorando: "Mi è piaciuta la gara perché si è sviluppata su velocità abbastanza elevate, contro un avversario che sa stare in campo e ha creato delle difficoltà restando cortissima e andando sui ribaltamenti di fronte. È stato un buon allenamento, abbiamo giocato in velocità con triangolazioni interessanti. Però abbiamo perso qualche pallone di troppo e in questo dobbiamo migliorare come squadra", le parole a Sky Sport.
Cosa manca ancora? "Dovremo trovare degli equilibri, però abbiamo giocato e abbiamo rivisto una squadra in fiducia". Sempre titolare in questa tournée, Douglas Luiz può rimanere in bianconero: "Resta? Questa è una valutazione che faremo e probabilmente sarà così. L'ho fatto sempre giocare per conoscerlo meglio. Ha delle indubbie qualità, bisogna fare dei ragionamenti sulla copertura di campo, ma lui può giocare sia con un compagno più difensivo sia con uno più offensivo. Ha grande duttilità, sa andare a imbucare. Conosce il calcio e sa giocarlo, sono soddisfatto di lui".
Mentre di Yildiz bene non solo il gol: "Lui si è sacrificato molto nel rincorrere il terzino, con l'umiltà e la professionalità del ragazzo serio che dà tutto per la squadra e per il club". Nessun problema per Kalulu, nemmeno in panchina: "Non ci preoccupa. Bravo Gatti che ha giocato più della mezz'ora preventivata. Ha giocato benissimo e ha fatto una buona partita".
Infine, bilancio generale tornando anche sulla sconfitta con l'Inter: "Mi sento soddisfatto. Anche con l'Inter abbiamo giocato una buona partita, ma sbagliato delle cose concedendo agli avversari di prendere in mano la partita e di farci un po' correre. Poi abbiamo fatto ciò che dovevamo fare e magari un episodio fortunato poteva cambiare il risultato finale. Comunque va bene, possiamo essere più cattivi e più umili perché dobbiamo migliorare ancora".