Spalletti: "Di Gregorio sfortunato, stavolta gioca Perin"

Prima, però, testa al Palermo di Pippo Inzaghi. "L’allenatore diventerà sicuramente un allenatore top, perché è stato un campione da calciatore e poi, però, è una persona che conosco bene. È una persona molto umile, che sa bene usare quelle caratteristiche, di quello che raspa e di quello che cerca di portare a casa più cose possibili. Ha calciatori che hanno giocato tutti in Serie A, per cui conoscono benissimo quello che è il loro mestiere e sarà una partita difficile", ha concluso parlando a Sky.