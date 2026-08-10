VERSO JUVENTUS-PALERMO

Spalletti: "Di Gregorio sfortunato, stavolta gioca Perin"

Il tecnico bianconero verso la sfida amichevole di Perth: "Dall’inizio del mercato abbiamo le stesse idee, avanti per la nostra strada"

10 Ago 2026 - 16:44
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Il caso portiere tiene banco anche a Perth, dove la Juventus si appresta ad affrontare il Palermo in amichevole. Luciano Spalletti sa che quello del numero 1 è un bel problema, ma prova a gettare acqua sul fuoco. "Di Gregorio ha fatto, secondo me, delle parate meritevoli di complimenti nel primo tempo con l'Inter. Poi è stato sfortunato sul secondo gol. Stavolta gioca Perin perché è una cosa che avevamo già preparato da prima. Più di due match: un tempo per uno, un secondo tempo per ciascuno", ha detto.

Capitolo Gatti, un altro in odore di cessione, con Allegri che lo vorrebbe al Napoli: "Gatti non partirà dall’inizio perché ha un affaticamento, per cui poi si vedrà se ce ne sarà bisogno oppure no. Sarà un ragionamento che prevede 20 minuti, mezz’ora di partita, non di più". 

Sul mercato: "Dall’inizio del mercato abbiamo le stesse idee. Dopo aver giocato queste partite, abbiamo confermato quelle che avevamo, per cui si va avanti per la nostra strada". 

Prima, però, testa al Palermo di Pippo Inzaghi. "L’allenatore diventerà sicuramente un allenatore top, perché è stato un campione da calciatore e poi, però, è una persona che conosco bene. È una persona molto umile, che sa bene usare quelle caratteristiche, di quello che raspa e di quello che cerca di portare a casa più cose possibili. Ha calciatori che hanno giocato tutti in Serie A, per cui conoscono benissimo quello che è il loro mestiere e sarà una partita difficile", ha concluso parlando a Sky.

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