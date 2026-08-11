Galoppo, caso FIFA verso la risoluzione: scongiurata la sospensione

11 Ago 2026 - 16:58
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Il caso Giuliano Galoppo è vicino alla risoluzione. Il centrocampista del River Plate era stato coinvolto in una controversia con l’ex agente Leandro Nicolás Escudero, con la FIFA che gli aveva imposto il pagamento di circa 530 mila dollari, oltre ad altre somme in pesos argentini. In caso di mancato pagamento, il giocatore avrebbe rischiato una sospensione fino a sei mesi. Galoppo ha presentato ricorso e, al momento, filtra ottimismo sulla possibilità di chiudere la vicenda senza sanzioni sportive, permettendo al centrocampista di proseguire regolarmente la sua stagione con il River.

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