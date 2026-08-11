L'Uefa lancia un archivio di decisioni arbitrali 'Clear Line'

11 Ago 2026 - 09:31
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La Uefa ha reso disponibile la consultazione di 'Clear Line': si tratta di un archivio di decisioni arbitrali che - spiega la stessa confederazione - è "progettato per apportare maggiore chiarezza, coerenza e trasparenza al processo decisionale in tutto il calcio europeo". "I dirigenti arbitrali di tutte le federazioni affiliate alla Uefa - rimarca la Uefa in una nota - hanno approvato Clear Line come quadro di riferimento per l'applicazione coerente e uniforme delle decisioni arbitrali e degli interventi Var sia a livello nazionale che europeo". Clear Line riunisce più di 150 'scenari' arbitrali, fornendo indicazioni dettagliate su come interpretare le Regole del Gioco e quando il Var dovrebbe o non dovrebbe intervenire in situazioni specifiche, sia a livello nazionale che di competizione Uefa. La piattaforma - si legge ancora - sottolinea che "la revisione video dovrebbe essere utilizzata solo in caso di errori chiari ed evidenti. "Mettendo questa risorsa completa a disposizione di ufficiali di gara, giocatori, allenatori, commentatori e tifosi in tutta Europa, la Uefa mira a rafforzare la comprensione delle decisioni arbitrali e a promuovere un'applicazione più uniforme delle Regole del Gioco in tutto lo sport - conclude - Attraverso un'ampia gamma di video e spiegazioni visive, Clear Line offre preziose informazioni sul ragionamento alla base delle decisioni in molte delle situazioni più complesse e dibattute del gioco". Commentando il lancio, il direttore arbitrale Uefa Roberto Rosetti ha affermato che "Clear Line è stato ideato per fornire indicazioni chiare e precise agli ufficiali di gara di tutto il calcio europeo, contribuendo a garantire una maggiore coerenza nel processo decisionale in tutte le competizioni e un approccio più standardizzato all'uso del VAR a vantaggio del gioco".

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