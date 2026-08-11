Pagelle Juventus: Conceiçao e Celik dominanti sulla destra, Yildiz-Alajbegovic è una convivenza difficile

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Kolo Muani deve ancora farsi capire dai compagni, Milik torna finalmente al gol e Boga sa sempre come vivacizzare le partitedi Enzo Palladini
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Perin 6,5 - Per 89 minut non è un test probante per lui, che si limita a qualche uscita e a interventi di routine fino a un minuto dalla fine, quando si esibisce in una parata di quelle che valgono.
Celik 7 - Soddisfatti sempre, senza farsi venire la tentazione di chiedere il rimborso. Quando si prende Celik si sa cosa si trova, un diesel che forse non prenderà mai un 8 in pagella ma rarissimamente scenderà sotto il 6. Suo l'assist che alla fine del primo tempo porta all'1-0 di Yildiz, sue alcune incursioni degne di nota anche dopo l'ora di gioco.
Dal 33' st Kelly sv.
Gatti 6 - A parte un errore veniale nella prima fase della partita, ancora un po' freddo, si muove quasi sempre nella maniera giusta, anche quando esce dalla linea per alzarsi ad attaccare un avversario.
Dal 1' st Rugani 6 - Un po' di sportellate ben assegnate e qualche chiusura da centrale esperto.
Koopmeiners 5,5 - Vorrebbe fare quello che fa normalmente Kelly, ma non ha - ovviamente - la stessa rudezza nei tackle e nemmeno - stranamente - la stessa precisione nei lanci. Forse gli farebbe bene cambiare aria.
Dal 28' st Arthur 6 - Qualche piccolo segnale di ripresa, qualche pallone portato su con intelligenza.
Cabal 6 - Sulla fase difensiva niente da dire, le sue chiusure sono sempre precise. Per essere un buon esterno però dovrebbe dare un po' di auto in più alla fase di costruzione.
Douglas Luiz 5,5 - Si prende un'ammonizione dopo cinque minuti per fermare una ripartenza. Evento che lo nnervosisce e lo porta a fare un passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni incoraggianti.
Dal 1' st Locatelli 6 - Averlo in mezzo al campo è sempre una certezza in più per i compagni, anche quando non è al cento per cento. L'assist per il 2-0 di Milik è solo la conferma di questo concetto.
McKennie 6 - Quello di centrocampista centrale è forse il ruolo che gli si addice meno, essendo uomo di strappi improvvisi e non di geometrie preordinate. Fa il compitino e gli riesce abbastanza bene.
Dal 16' st Cambiaso 6 - Mezz'ora da terzino sinistro, con la solita dedizione ma senza acuti degni di nota.
Conceiçao 7 - Si era capito già contro l'Inter, è stato ribadito contro il Palermo. Il portoghese sta già bene, grazie anche al fisico brevilineo che aiuta a raggiungere la forma più rapidamente. Tutte le iniziative migliori arrivano grazie a lui.
Dal 1' st Zhegrova 6 - Prova a fare quello che fa Conceiçao ma con una marcia in meno, tranne quando tenta un giocata centrale che resta negli occhi a un quarto d'ora dalla fine.
Yildiz 6,5 - Prove di (non facile) convivenza con Alajbegovic. Comincia da trequartista centrale, ma la sua tendenza a spostarsi sulla sinistra lo porta a diversi scambi di posizione con il nuovo compagno. La condizione è ancora da affinare, ma il fiuto del gol sta tornando: perfetta la conclusione che porta all'1-0 alla fine del primo tempo. Un segnale importante. Nel secondo tempo va fisso a sinistra e va tutto meglio.
Dal 16' st Boga 6 - Il tempo di entrare ed eccolo subito al tiro, pericoloso e parato in angolo da Joronen. Poi qualche incursione di quelle che sono diventate il suo marchio di fabbrica.
Alajbegovic 5,5 - Sembra un po' frenato dalla timidezza, o forse dalla responsabilità che si sente addosso per essere arrivato in una realtà così importante. C'è bisogno di pazienza da parte sua e soprattutto da parte di Spalletti, perché il talento c'è.
Dal 16' st Miretti 5,5 - Si fa vedere poco nella posizione di trequartista, eppure potrebbe essere una buona occasione per lui.
Kolo Muani 5,5 - Ha già capito quello che gli chiede Spalletti, adesso deve far capire ai compagni - abituati all'impalpabile David - cosa serve a lui. Questione di tempo, perché ben note sono le sue qualità anche se all'inizio del secondo tempo non riesce a sfruttare un paio di buoni assist.
Dal 16' st Milik 6,5 - Finalmente si rivede qualche traccia del giocatore che è stato, con alcune giocate anche logiche e finalizzate a qualcosa di utile. E alla fine arriva anche il gol, di destro e con una bella azione personale.
Allenatore Spalletti 6,5 - Se non avesse il problema del portiere, potrebbe considerare a buon punto il lavoro di questo campionato. Invece c'è ancora molto da pensare.