Amichevole Juventus-Palermo 2-0: Yildiz prima e Milik poi regalano il successo ai bianconeri

90' - Triplice fischio del direttore di gara: la Juventus batte 2-0 il Palermo.

89' - Miracolo di riflesso di Perin su Le Douaron, che su cross di Strefezza impatta al volo all'angolino anticipando Rugani ma trova la clamorosa risposta dell'estremo difensore bianconero. Palermo a un passo dal 2-1.

87' - Strefezza da fuori impegna severamente Perin, che si salva in angolo.

85' - GOOOOLLLL JUVENTUS!!! MILIK!!! Il polacco punta l'area del Palermo, finta di andare sul sinistro, rientra sul destro in percussione e la mette dentro a fil di palo dove Fortin non può arrivare.

84' - Milik trova il 2-0 su ottimo servizio di Jeremie Boga, ma è in netto fuorigioco. Gol annullato.

81' - Buono l'ingresso di Strefezza, che sta cercando di farsi spazio sulla destra puntando e proponendosi.

79' - Cambi nel Palermo: dentro Strefezza per Gyasi. Dentro anche Pierozzi per Cassandro, Bozzolan per Augello, Estevez per Segre e Gomes per Ranocchia.

77' - Bravissimo Vavassori che conduce palla nella metà campo bianconera, punta in diagonale e calcia col destro mettendo in difficoltà Perin che respinge male.

76' - Non ce la fa Joronen, entra Fortin al suo posto.

74' - Miracolo di Barba sulla percussione centrale di Zhegrova, che vince un rimpallo con Cassandro e poi punta Joronen, ma salva tutto il centrale rosanero in scivolata. Problemi per l'estremo difensore del Palermo, si è scontrato con Barba in uscita.

71' - Pericolosissimo Boga che prende il fondo e mette in mezzo, respinta. Nella Juventus fuori Koopmeiners e dentro Arthur.

69' - Clamoroso tentativo di McGeady-spin da parte di Milik sulla linea di fondo, il numero riesce al polacco che salta il difensore avversario ma porta la palla fuori dalla linea di fondo.

67' - La maggiore verve offensiva del Palermo si tramuta in spazi molto più grandi per la Juventus che riesce ad andare in transizione con più incisività. La partita ora si è accesa, entrambe le formazioni spingono alla ricerca della rete.

65' - Ripartenza in massa della Juventus in transizione offensiva, poi l'azione si complica e finisce in nulla di fatto.

63' - Grande parata di Joronen su Celik, che lascia sul posto Barba e calcia potente col destro. Angolo.

62' - Entrato benissimo Boga, para Joronen sul destro violento.

61' - Cambi Juventus: dentro Milik, Boga, Cambiaso e Miretti per Yildiz, Kolo Muani, Alajbegovic e McKennie. Cambia anche il Palermo: fuori Ceccaroni, Hernani, Johnsen, Magnani e Pohjanpalo per Barba, Le Douaron, Palumbo, Vavassori e Peda.

60' - Porta stregata per Kolo Muani: calcia col destro da dentro l'area, altissimo. Questa era più complicata delle altre due, ma comunque niente di fatto.

58' - Bella combinazione Alajbegovic-Yildiz, Magnani però è prontissimo sul turco al momento del suo classico rientro sul destro.

55' - Dall'uscita di Conceição per Zhegrova la Juventus ha spostato il proprio asse offensivo sulla fascia sinistra, cercando maggiormente Yildiz e Alajbegovic rispetto al kosovaro.

53' - Pericoloso il Palermo: Hernani verticale per Pohjanpalo che crossa in mezzo ma non trova l'impatto di testa di un compagno.

48' - Erroraccio clamoroso di Kolo Muani che in area piccola calcia altissimo su servizio perfetto di Alajbegovic con la testa.

47' - Celik mette una palla d'oro sui piedi di Kolo Muani in area piccola ma Joronen d'istinto col braccio destro salva tutto!

46' - Via al secondo tempo. Koopmeiners trova Yildiz ma c'è fuorigioco. Nella Juventus fuori Conceição, Luiz e Gatti, dentro Zhegrova, Locatelli e Rugani.