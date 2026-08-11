Amichevole Juventus-Palermo 2-0: Yildiz prima e Milik poi regalano il successo ai bianconeri

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La Juventus di Luciano Spalletti vince 2-0 contro il Palermo di Pippo Inzaghi a Perth. A indirizzare il match prima la rete di Kenan Yildiz, per l'occasione capitano, e poi il raddoppio di Milik. Prestazione convincente in entrambe le fasi, molto bene Conceição, Celik e Perin, che nel recupero salva il 2-1 con un miracolo su Le Douaron in area di rigore. Kolo Muani da registrare: nonostante due occasioni clamorose non è riuscito a trovare la rete. Bene comunque il francese in copertura e sacrificio.
90' - Triplice fischio del direttore di gara: la Juventus batte 2-0 il Palermo.
89' - Miracolo di riflesso di Perin su Le Douaron, che su cross di Strefezza impatta al volo all'angolino anticipando Rugani ma trova la clamorosa risposta dell'estremo difensore bianconero. Palermo a un passo dal 2-1.
87' - Strefezza da fuori impegna severamente Perin, che si salva in angolo.
85' - GOOOOLLLL JUVENTUS!!! MILIK!!! Il polacco punta l'area del Palermo, finta di andare sul sinistro, rientra sul destro in percussione e la mette dentro a fil di palo dove Fortin non può arrivare.
84' - Milik trova il 2-0 su ottimo servizio di Jeremie Boga, ma è in netto fuorigioco. Gol annullato.
81' - Buono l'ingresso di Strefezza, che sta cercando di farsi spazio sulla destra puntando e proponendosi.
79' - Cambi nel Palermo: dentro Strefezza per Gyasi. Dentro anche Pierozzi per Cassandro, Bozzolan per Augello, Estevez per Segre e Gomes per Ranocchia.
77' - Bravissimo Vavassori che conduce palla nella metà campo bianconera, punta in diagonale e calcia col destro mettendo in difficoltà Perin che respinge male.
76' - Non ce la fa Joronen, entra Fortin al suo posto.
74' - Miracolo di Barba sulla percussione centrale di Zhegrova, che vince un rimpallo con Cassandro e poi punta Joronen, ma salva tutto il centrale rosanero in scivolata. Problemi per l'estremo difensore del Palermo, si è scontrato con Barba in uscita.
71' - Pericolosissimo Boga che prende il fondo e mette in mezzo, respinta. Nella Juventus fuori Koopmeiners e dentro Arthur.
69' - Clamoroso tentativo di McGeady-spin da parte di Milik sulla linea di fondo, il numero riesce al polacco che salta il difensore avversario ma porta la palla fuori dalla linea di fondo.
67' - La maggiore verve offensiva del Palermo si tramuta in spazi molto più grandi per la Juventus che riesce ad andare in transizione con più incisività. La partita ora si è accesa, entrambe le formazioni spingono alla ricerca della rete.
65' - Ripartenza in massa della Juventus in transizione offensiva, poi l'azione si complica e finisce in nulla di fatto.
63' - Grande parata di Joronen su Celik, che lascia sul posto Barba e calcia potente col destro. Angolo.
62' - Entrato benissimo Boga, para Joronen sul destro violento.
61' - Cambi Juventus: dentro Milik, Boga, Cambiaso e Miretti per Yildiz, Kolo Muani, Alajbegovic e McKennie. Cambia anche il Palermo: fuori Ceccaroni, Hernani, Johnsen, Magnani e Pohjanpalo per Barba, Le Douaron, Palumbo, Vavassori e Peda.
60' - Porta stregata per Kolo Muani: calcia col destro da dentro l'area, altissimo. Questa era più complicata delle altre due, ma comunque niente di fatto.
58' - Bella combinazione Alajbegovic-Yildiz, Magnani però è prontissimo sul turco al momento del suo classico rientro sul destro.
55' - Dall'uscita di Conceição per Zhegrova la Juventus ha spostato il proprio asse offensivo sulla fascia sinistra, cercando maggiormente Yildiz e Alajbegovic rispetto al kosovaro.
53' - Pericoloso il Palermo: Hernani verticale per Pohjanpalo che crossa in mezzo ma non trova l'impatto di testa di un compagno.
48' - Erroraccio clamoroso di Kolo Muani che in area piccola calcia altissimo su servizio perfetto di Alajbegovic con la testa.
47' - Celik mette una palla d'oro sui piedi di Kolo Muani in area piccola ma Joronen d'istinto col braccio destro salva tutto!
46' - Via al secondo tempo. Koopmeiners trova Yildiz ma c'è fuorigioco. Nella Juventus fuori Conceição, Luiz e Gatti, dentro Zhegrova, Locatelli e Rugani.
45+1' - Fine primo tempo. Dominio territoriale della Juventus, che gestisce il possesso con sapienza ma fatica a bucare le strette maglie rosanero. Ci pensa Yildiz, che sfrutta un erroraccio di Joronen su un tiro di Celik e la mette dentro con il destro. Tutti negli spogliatoi.
45' - Reagisce il Palermo che trova il primo angolo del suo match: respinge la difesa bianconera.
44' - GOOOLLLLLL JUVE!!! YILDIZ!! Conceição trova Celik, che calcia lento e debole ma c'è l'errore grave di Joronen che respinge malissimo sui piedi del turco, che la rimette in centro per Yildiz. Destro deviato da Cassandro, vantaggio Juventus. 1-0.
42' - Fase di stallo del match: gli sforzi di entrambe per attaccare e difendere si fanno sentire sulle gambe cariche di lavoro.
37' - Molto bene Kolo Muani in copertura: fa fallo su Hernani sulla trequarti difensiva dopo corsa all'indietro.
35' - Costruisce bene il Palermo sulla sinistra: Ranocchia trova Johnsen in verticale, Pohjanpalo taglia a centro area ma il servizio del compagno è una fucilata a mezz'aria ingestibile, il centravanti rosanero viene colpito dal pallone che sfila sul fondo.
34' - Bellissima azione bianconera: Conceição trova la profondità per Kolo Muani che con gli occhi dietro la testa fa velo per l'accorrente McKennie che si inserisce e mette in mezzo, se la cava dopo una serie di rimpalli il Palermo.
30' - Il Palermo al momento si affida a lanci lunghi per Pohjanpalo, ma per il finlandese è dura stretto nella morsa dei centrali juventini.
27' - Yildiz a un passo dal vantaggio! Magnani respinge di testa, il 10 calcia di controbalzo dai 16 metri e la mette sull'esterno della rete.
25' - Ancora l'esterno portoghese, rientra sul sinistro poi sterza sul destro e Ceccaroni lo chiude in angolo. Assedio Juventus.
23' - Conçeicao sfiora il gol! Rientra sul sinistro, elude il pressing e calcia a giro alla destra di Joronen: palla fuori di pochissimo.
21' - Al momento il Palermo fatica a trovare trame offensive pericolose, anche a causa dell'ottima pressione bianconera sul portatore di palla.
18' - Faticano per ora a trovare le geometrie per non pestarsi i piedi Yildiz e Alajbegovic: il turco tende a puntare il centro del campo, il bosniaco fa spesso il percorso opposto preferendo allargarsi e i due si trovano frequentemente troppo vicini in transizione.
16' - Ennesima sgasata di Conceição, che va via a destra, mette in mezzo e quasi trova l'autogol di Cassandro: Joronen salva tutto.
13' - Juventus che sfrutta molto la verve di Conceição, attivissimo sulla destra anche grazie al costante supporto di Celik.
12' - Pallone magico di Yildiz che da sinistra sventaglia sul secondo palo per l'inserimento di Luiz: fuorigioco, ma azione molto ben codificata. C'era comunque Joronen.
7' - Douglas Luiz lifta una palla perfetta in area per Yildiz, che crossa basso cercando il tap-in di Kolo Muani in area piccola: chiude tutto Cassandro, salvifico.
5' - Cassandro sbaglia il rinvio di testa, Alajbegovic raccoglie e calcia: respinto. Poi giallo per Douglas Luiz per una trattenuta su Segre che stava ripartendo.
3' - Juventus che in questi primi minuti cerca di stare molto corta per riuscire a gestire e garantire equilibrio nonostante i quattro attaccanti in campo assieme.
1' - Al via il match! Subito un tentativo di assalto di McKennie alla porta rosanero, palla che sfila sul fondo.
Minuto di silenzio per la leggenda dell'atletica italiana Livio Berruti, medaglia d'oro alle Olimpiadi 1960, venuto a mancare nei giorni scorsi.
Squadre in campo
Juventus e Palermo si affrontano in amichevole a Perth in vista della stagione 2026-27: per i bianconeri dovrà essere quella del riscatto dopo la lacerante delusione della mancata Champions League nella scorsa, per i siciliani invece significherà ennesimo assalto a una Serie A attesa ormai da anni: l'entusiasmo è tanto, e la campagna abbonamenti andata sold out lo testimonia. Luciano Spalletti schiera la cavalleria pesante: formazione a trazione anteriore, con Alajbegovic, Yildiz e Conceição alle spalle di Kolo Muani. Il numero 10 turco, finalmente guarito dalla tendinopatia al ginocchio, vestirà anche la fascia di capitano. Nel Palermo il solito imprescindibile Pohjanpalo guida l'attacco di Inzaghi.
JUVENTUS (4-2-3-1): Perin; Celik, Gatti, Koopmeiners, Cabal; Douglas Luiz, McKennie; Conceição, Yildiz, Alajbegovic; Kolo Muani
PALERMO (4-2-3-1): Joronen; Cassandro, Ceccaroni, Magnani, Augello; Hernani, Ranocchia; Johnsen, Segre, Gyasi; Pohjanpalo