Kolo Muani: "Al Tottenham avevo la testa altrove. Fatto tutto per tornare, volevo solo la Juve"

"Si è creato un buon feeling nella mia prima esperienza, i compagni mi hanno accolto molto bene. Da Manu (Locatelli) a Weston (McKennie), Khephren (Turam), i francesi. Sono molto contento di giocare con loro e di essere di nuovo a Torino", ha ammesso Kolo Muani. Il feeling da ricomporre in fretta è quello con Yildiz, che aveva fatto sognare i tifosi bianconeri: "È un piacere stare con lui, è un giocatore molto particolare, straordinario. Ha qualità enormi, uniche. Un piacere giocare con lui, sarà vantaggioso per tutti se ci metteremo a disposizione e ci adatteremo a Kenan".