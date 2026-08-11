Caos Fifa, Trump. "Sostituire Infantino sarebbe un errore madornale"

11 Ago 2026 - 10:34
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© italyphotopress

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"La FIFA commetterebbe un errore madornale se, per qualsiasi motivo, prendesse anche solo in considerazione l'idea di sostituire il presidente Gianni Infantino". Così il presidente americano Donald Trump su Truth. Infantino "è una figura straordinaria, che - sottolinea - ha appena presieduto la Coppa del Mondo di maggior successo di sempre, con risultati quattro volte superiori a quelli delle edizioni precedenti. Se se ne andasse, l'evento non avrebbe mai più lo stesso successo né la stessa redditività". 

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