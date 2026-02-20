Spalletti: "Kalulu? Atto dovuto di fronte a due ingiustizie evidenti. Bremer out, David convocato"

Spalletti si è poi concentrato sugli avversari di domani: "È una partita ricca di insidie, ma sono convinto che la squadra saprà riprendere in mano la situazione. Il Como è una squadra forte, che sa esprimere il calcio che ha in testa il suo allenatore. Fabregas è molto forte, vuole trasferire alla sua squadra quelle che erano le sue caratteristiche di giocatore - completo, in grado di fare tutto, con la voglia di controllare la sfida. Lo stanno facendo bene, lo reputo uno degli allenatori più bravi tra quelli che ci sono in Italia".