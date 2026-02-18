Juve, insulti razzisti a Kelly sui social: "Accetto le critiche, ma questo no"

Ma al di là di questo, vergognosi gli insulti ricevuti sui social, dove Kelly ha postato un commento che dice: "Torna allo zoo". Nella mattinata dopo il Ko di Istanbul, breve messaggio dello stesso difensore in risposta a questo: "Le critiche fanno parte della vita e anche dello sport e le ho sempre accettate. Ognuno ha diritto alla propria opinione. Ma questo non lo accetterò. Le parole e le azioni hanno un significato e anche delle conseguenze".