DOPO GALATASARAY-JUVE

Juve, insulti razzisti a Kelly sui social: "Accetto le critiche, ma questo no"

Un tifoso lo invita a "tornare allo zoo", il difensore risponde a testa alta il giorno dopo la brutta sconfitta in Turchia

18 Feb 2026 - 13:31
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

Lloyd Kelly risponde, a testa alta, agli insulti razzisti al suo indirizzo arrivati sui social. Il difensore bianconero è stato attaccato in seguito alla sconfitta della Juventus, per 5-2, in casa del Galatasaray. L'inglese è stato protagonista in negativo della contesa, in particolare sull'azione che ha portato al gol del 4-2, quando si è fatto sorprendere da Osimhen prima del gol di Lang. 

Ma al di là di questo, vergognosi gli insulti ricevuti sui social, dove Kelly ha postato un commento che dice: "Torna allo zoo". Nella mattinata dopo il Ko di Istanbul, breve messaggio dello stesso difensore in risposta a questo: "Le critiche fanno parte della vita e anche dello sport e le ho sempre accettate. Ognuno ha diritto alla propria opinione. Ma questo non lo accetterò. Le parole e le azioni hanno un significato e anche delle conseguenze".

Anche la Juventus si è schierata a fianco del difensore. Queste le parole pubblicate dal club bianconero in una storia su Instagram: "L'odio razziale non ha posto nel calcio, in campo, sulle tribune o online. Il club rifiuta di dare spazio al razzismo in ogni forma e sta lavorando attivamente per creare un ambiente più sicuro ed inclusivo per uno sport migliore per tifosi e giocatori. Mai più. @lloydkelly".  

© instagram

© instagram

juventus
champions league
lloyd kelly

