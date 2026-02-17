Juventus, Comolli: "Le scuse di Bastoni una sua scelta, Marotta rappresenta il passato"

Alla domanda sulle parole di ieri da parte di Marotta, Comolli si esprime così: "Non voglio rispondere ai commenti fatti dai dirigenti di altri club, non vogliamo parlare delle persone del passato ma del futuro". Il presidente nerazzurro aveva definito Chiellini un dirigente "giovane e inesperto". Una dichiarazione che non trova d'accordo Comolli: "Giorgio è un dirigente talentuoso come lo era in campo da calciatore, rappresenta il presente e il futuro della Juve e del calcio italiano. Ho seguito Giorgio per tanto tempo e ho visto pochi dirigenti talentuosi come lui. Più giovani saranno i dirigenti e meglio sarà per il movimento". E sull'ammissione di colpa da parte di Bastoni, taglia rapidamente: "Non posso commentare, è stata una sua decisione chiedere scusa. A noi dispiace per Kalulu, che sabato sarà squalificato. Si è comportato bene ed è estremamente frustrato. I nostri pensieri sono rivolti a lui".