LA NOVITà

Juve, la quarta maglia ispirata a tradizione e visione: debutto contro il Como

L'intento comune è quello di "ripensare le strisce, preservandone pienamente il significato"

20 Feb 2026 - 10:36
Guardare al passato per plasmare il futuro.

Juventus, adidas e Studio Sgura presentano il nuovo 4° kit, che esplora ciò che accade quando tradizione e visione si muovono nella stessa direzione. Tre forze creative unite da un intento comune: ripensare le strisce, preservandone pienamente il significato.

Il design unisce passato e presente, tradizione ed evoluzione. Stessi colori, sempre bianconero: linee pulite, proporzioni misurate e una naturale sicurezza definiscono l’estetica distintiva di Studio Sgura, fondendo sensibilità fashion e identità inconfondibile di Juventus. Il risultato è una maglia che vive tra il campo e la moda contemporanea, tra performance e lifestyle.

A completare il look, il ritorno della maglia a maniche lunghe, una silhouette profondamente radicata nella cultura calcistica e reintrodotta con un’attitudine contemporanea. Stile polo e realizzata in poliestere, la 4ª maglia combina comfort, struttura e carattere.

Trae ispirazione dalla stagione 1996-97: un momento in cui Juventus esplorò un’interpretazione orizzontale del suo iconico bianconero in un concept sperimentale mai utilizzato in gare ufficiali. Un’intuizione fugace, mai vista in una partita.

Quasi trent’anni dopo, quella visione prende nuovamente forma: le strisce orizzontali torneranno, stavolta anche sul campo, il 21 febbraio, in occasione di Juventus-Como. Recuperare oggi quel pattern significa riconnettersi a un capitolo della storia bianconera definito da coraggio, innovazione e volontà di sfidare le convenzioni, elementi che continuano a guidare l’evoluzione di Juventus.

