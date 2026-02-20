Juve, la quarta maglia ispirata a tradizione e visione: debutto contro il Como

Il design unisce passato e presente, tradizione ed evoluzione. Stessi colori, sempre bianconero: linee pulite, proporzioni misurate e una naturale sicurezza definiscono l’estetica distintiva di Studio Sgura, fondendo sensibilità fashion e identità inconfondibile di Juventus. Il risultato è una maglia che vive tra il campo e la moda contemporanea, tra performance e lifestyle.