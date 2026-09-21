Juve, che sfortuna: Kolo Muani si è rotto un dito della mano, oggi l'operazione

La fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo. Di sicuro in casa Juventus, con Spalletti pronto a fare i conti con l'ennesimo infortunio. In questo caso minore, ma non certo da sottovalutare: Randal Kolo Muani si è fratturato il dito di una mano e nella giornata di oggi sarà operato, riporta Tuttosport. Durante la gara di domenica sera contro l'Atalanta, il numero 9 della Vecchia Signora era sceso in campo con una vistosa fasciatura alla mano destra tra anulare e mignolo.