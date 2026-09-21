Juve, che sfortuna: Kolo Muani si è rotto un dito della mano, oggi l'operazione
L'attaccante bianconero finisce sotto i ferri, ma non dovrebbe saltare le gare di ottobre al rientro dalla sosta. Continua il momento nero degli infortuni della Vecchia Signora
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La fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo. Di sicuro in casa Juventus, con Spalletti pronto a fare i conti con l'ennesimo infortunio. In questo caso minore, ma non certo da sottovalutare: Randal Kolo Muani si è fratturato il dito di una mano e nella giornata di oggi sarà operato, riporta Tuttosport. Durante la gara di domenica sera contro l'Atalanta, il numero 9 della Vecchia Signora era sceso in campo con una vistosa fasciatura alla mano destra tra anulare e mignolo.
Infortunio che appare gestibile per un attaccante, anche se complicherà il lavoro del 27enne durante questa lunga sosta per le nazionali, per cui non è stato convocato dalla nazionale francese ripartita col corso Zidane. Dopo Yildiz, Thuram, Locatelli e Grabara, Kolo Muani è il quinto calciatore bianconero costretto a un'operazione in stagione.
Infortunio Kolo Muani, i tempi di recupero
Complice anche la lunga pausa internazionale di tre settimane, Kolo Muani potrebbe non saltare nemmeno una sfida della Juventus ed essere a disposizione già dal match dell'11 ottobre in casa del Cagliari.