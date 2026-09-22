Fifa costruisce due nuovi campi in Cisgiordania

Il calcio offrirà ai bambini e alle comunità della regione della Federazione Palestinese (membro della Fifa) uno spazio prezioso per giocare, competere e stare insieme, grazie a due nuovi mini-campi 'Fifa Arena' situati a Marah Rabah, a sud di Betlemme, e a Qusin, nella parte settentrionale della Cisgiordania. Realizzate dalla Fifa in collaborazione con la Federazione Calcistica della Palestina e co-finanziate dalla Fifa e dal Dipartimento federale degli affari esteri svizzero - si legge in una nota - le strutture sono ora a disposizione delle comunità. La loro inaugurazione avviene in un momento particolarmente difficile per le comunità di tutta la Cisgiordania, dove le restrizioni hanno sconvolto la vita quotidiana e limitato l'accesso a scuole, servizi, sport e altre attività. In questo contesto, le due nuove Fifa Arena nascono innanzitutto come strutture comunitarie concrete: luoghi dove i bambini possono giocare a calcio in sicurezza, fare attività fisica regolarmente e avere l'opportunità di interagire tra loro, nonostante le circostanze che li circondano.
Fino al 25 settembre, i nuovi campi ospiteranno il torneo 'Unite for Peace: Kids' Cup', che vedrà la partecipazione di 14 squadre palestinesi locali e fino a 160 bambini. Il torneo prevede partite a gironi seguite da quarti di finale, semifinali e finale, oltre ad altre attività calcistiche rivolte ai bambini e agli altri membri delle comunità dei villaggi e delle città limitrofe. L'iniziativa sfrutterà il potere del calcio per promuovere pace, amicizia, inclusione, gioco di squadra, rispetto reciproco e fair play, nell'ambito della campagna Fifa 'Unite for Peace'. "Il valore di queste strutture Fifa Arena si misurerà attraverso ciò che accadrà sui campi, giorno dopo giorno", ha dichiarato il Presidente della Fifa Gianni Infantino. "Per i bambini che vivono in comunità dove la vita è spesso sconvolta da restrizioni e incertezze, avere un luogo dove giocare a calcio, incontrare gli amici e praticare sport organizzato è più importante che mai. Soprattutto mentre riflettiamo sulla Giornata Internazionale della Pace, celebrata ieri, ci auguriamo che queste Fifa Arena possano servire le loro comunità ancora per molti anni".