Fifa costruisce due nuovi campi in Cisgiordania

Il calcio offrirà ai bambini e alle comunità della regione della Federazione Palestinese (membro della Fifa) uno spazio prezioso per giocare, competere e stare insieme, grazie a due nuovi mini-campi 'Fifa Arena' situati a Marah Rabah, a sud di Betlemme, e a Qusin, nella parte settentrionale della Cisgiordania. Realizzate dalla Fifa in collaborazione con la Federazione Calcistica della Palestina e co-finanziate dalla Fifa e dal Dipartimento federale degli affari esteri svizzero - si legge in una nota - le strutture sono ora a disposizione delle comunità. La loro inaugurazione avviene in un momento particolarmente difficile per le comunità di tutta la Cisgiordania, dove le restrizioni hanno sconvolto la vita quotidiana e limitato l'accesso a scuole, servizi, sport e altre attività. In questo contesto, le due nuove Fifa Arena nascono innanzitutto come strutture comunitarie concrete: luoghi dove i bambini possono giocare a calcio in sicurezza, fare attività fisica regolarmente e avere l'opportunità di interagire tra loro, nonostante le circostanze che li circondano.