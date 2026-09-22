Federcalcio Israele dura contro parole ct Irlanda su genocidio

La federcalcio israeliana ha duramente criticato l'allenatore dell'Irlanda per aver descritto le prossime partite di Uefa Nations League tra le nazionali come "giocare contro il genocidio", accusandolo di "stupidità, ignoranza e ipocrisia". Lo riporta Times of Israel. L'Irlanda affronterà Israele il 27 settembre in Ungheria, prima della partita di ritorno in Serbia il 4 ottobre. Entrambe le partite si disputeranno in campi neutri e a porte chiuse. L'allenatore dell'Irlanda, Heimir Hallgrimsson, ha dichiarato la scorsa settimana di aver parlato individualmente con i giocatori in merito alla sfida contro Israele e che "nessuno di noi si sente a proprio agio a giocare queste partite". "Non stiamo giocando con il genocidio, stiamo giocando contro il genocidio. Stiamo giocando contro Israele, non con Israele", ha affermato, riferendosi alle accuse mosse da gruppi per i diritti umani e altri, secondo cui la guerra contro il gruppo terroristico palestinese Hamas, in cui sono stati uccisi decine di migliaia di civili, equivale a un genocidio. Israele ha ripetutamente e con veemenza respinto le accuse di genocidio, affermando che le sue azioni a Gaza sono conformi al diritto internazionale nella lotta contro un gruppo terroristico profondamente radicato nella popolazione civile. In una dichiarazione rilasciata lunedì sera, la Federazione calcistica israeliana (Ifa) ha affermato: "Abbiamo contribuito al mondo e all'umanità in innumerevoli campi, guadagnandoci un numero impressionante di premi Nobel lungo il percorso. Purtroppo non abbiamo ancora trovato una cura per la stupidità, l'ignoranza e l'ipocrisia dimostrate dall'allenatore della nazionale irlandese. Non stiamo giocando con l'ignoranza, l'ipocrisia e la stupidità, stiamo giocando contro l'allenatore che le incarna".