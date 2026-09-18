Openda e il flop alla Juventus: "La squadra non era abituata a giocare in profondità e Vlahovic..."

In un'intervista rilasciata a L'Équipe, il classe 2000 è tornato sulla sua esperienza italiana, spiegando che dietro al flop in bianconero ci sono principalmente motivazioni di natura tattica: "Nell'estate del 2025 parlai con Damien Comolli, allora presidente del club, che mi spiegò come intendeva utilizzarmi in un campionato non facile - racconta Openda - In Italia, la squadra che sfrutta bene la profondità è l'Inter, e la Roma sta solo iniziando a capirlo". Dinamiche ben diverse da quelle trovate alla Juventus: "L'allenatore mi voleva, ma nel mio ruolo c'erano Vlahovic e David. Avevo complementarità con David, ma la squadra non era abituata a giocare con un giocatore di profondità e Vlahovic teneva per sé la palla".