Nico Gonzalez è l'araba fenice della Juventus. E ora il club lavora per blindarlo

Avrà il suo bel da fare all'Atalanta, ma non è improbabile che, osservando a distanza, Cristiano Giuntoli stia gongolando di fronte alle recenti prestazioni di Nico Gonzalez. Una piccola rivincita per l'ex responsabile dell'area sportiva della Juventus, che tra prestito e obbligo di riscatto aveva scelto di far versare quasi 40 milioni nelle casse della Fiorentina. Cinque reti e quattro assist in 38 gettoni stagionali furono il magro bottino di uno dei colpi di punta del ds attualmente alla Dea che domenica sfiderà proprio i bianconeri.