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Spalletti: "Contento della disponibilità, la sconfitta col Sassuolo ci aveva creato dubbi. Bene Kolo Muani"

L'allenatore bianconero ha sottolineato quanto fosse importante la gestione della partita dopo una settimana complicata

20 Set 2026 - 20:40
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L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha parlato dopo la vittoria casalinga sull'Atalanta: "Queste vittorie nascono da una grande disponibilità dei giocatori perché non ci siamo più allenati da giovedì fino a oggi. In più gli abbiamo chiesto qualcosa di diverso e sono stati assolutamente pronti ad ascoltarci. Quando i giocatori lo fanno per un allenatore non c'è prezzo. Ci siamo anche saputi adattare, momenti in cui abbiamo dovuto difenderci e lo abbiamo fatto. Dobbiamo fare passi in avanti nella costruzione, potevamo fare male negli spazi. Però va bene così, la sconfitta di Sassuolo ci ha creato qualche difficoltà e creato qualche dubbio".

Inevitabile parlare di Kolo Muani, autore di un'ottima gara: "Ha fatto veramente una grande partita, mi è dispiaciuto quando è arrivato davanti al portiere e avrebbe meritato. Però da ultimo era molto contento e abbiamo scherzato, siamo tutti felici perché possiamo recuperare un po' di forza e qualche giocatore che in questo momento ci fa comodo. Grande disponibilità anche da parte di Celik che abbiamo scelto di mettere dalla parte di Bellanova, perché pensavamo a Kolasinac e invece c'era un terzino che spingeva anche a sinistra. Da quinto se conduce dentro al campo col suo piede forte diventa più facile venire a giocare da quest'altra parte".

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