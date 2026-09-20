Spalletti: "Contento della disponibilità, la sconfitta col Sassuolo ci aveva creato dubbi. Bene Kolo Muani"

© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha parlato dopo la vittoria casalinga sull'Atalanta: "Queste vittorie nascono da una grande disponibilità dei giocatori perché non ci siamo più allenati da giovedì fino a oggi. In più gli abbiamo chiesto qualcosa di diverso e sono stati assolutamente pronti ad ascoltarci. Quando i giocatori lo fanno per un allenatore non c'è prezzo. Ci siamo anche saputi adattare, momenti in cui abbiamo dovuto difenderci e lo abbiamo fatto. Dobbiamo fare passi in avanti nella costruzione, potevamo fare male negli spazi. Però va bene così, la sconfitta di Sassuolo ci ha creato qualche difficoltà e creato qualche dubbio".
Inevitabile parlare di Kolo Muani, autore di un'ottima gara: "Ha fatto veramente una grande partita, mi è dispiaciuto quando è arrivato davanti al portiere e avrebbe meritato. Però da ultimo era molto contento e abbiamo scherzato, siamo tutti felici perché possiamo recuperare un po' di forza e qualche giocatore che in questo momento ci fa comodo. Grande disponibilità anche da parte di Celik che abbiamo scelto di mettere dalla parte di Bellanova, perché pensavamo a Kolasinac e invece c'era un terzino che spingeva anche a sinistra. Da quinto se conduce dentro al campo col suo piede forte diventa più facile venire a giocare da quest'altra parte".