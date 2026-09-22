Mbappé si 'chiama' il Pallone d'Oro: "Premio individuale e nessuno ha segnato quanto me"

Mbappé ha anche commentato l'arrivo di Zinédine Zidane come commissario tecnico della nazionale francese, in sostituzione di Didier Deschamps, che "ha fatto la storia" perché "ha davvero riportato la nazionale francese dove merita di stare. Per questo, gli saremo sempre grati". "Ora è un nuovo capitolo con un nuovo allenatore. È l'inizio. Dovremo trovare il nostro ritmo, ma saremo subito messi alla prova e dovremo ricominciare a vincere immediatamente perché è quello che la gente si aspetta da noi. Ovviamente, ci aspettiamo sempre che la nazionale francese sia al vertice", ha detto l'attaccante, al quale Zidane ha confermato la fascia di capitano.