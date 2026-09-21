L'ennesimo aggiustamento del trasformista Spalletti ha riportato la Juve a un livello accettabile

La vittoria sull'Atalanta è il risultato di questo studio. Ci sono dentro tante idee interessanti. Per cominciare, si è visto un eccellente Kolo Muani, un altro giocatore rispetto a quello che si era visto nelle uscite precedenti. Il motivo può essere individuato nel baricentro della squadra, che si è abbassato un pochino e ha dato più spazio all'attaccante, bravissimo a infilarsi negli spazi. Gli è mancato solo il gol, ma ha fatto tutto il resto. L'altra chiave importante del pomeriggio dello Stadium, ma non solo, è la responsabilità sempre maggiore che Douglas Luiz si sta caricando sulle spalle. Soprattutto da quando si è infortunato Locatelli, il brasiliano è cresciuto in maniera esponenziale. Gioca mille palloni, va a dettare passaggi, dà una logica alla squadra. E protegge anche la difesa (soprattutto quando al suo fianco si è visto il vero Sarr), esaltando le qualità di Bremer. Infine Nico Gonzalez. In mezzo a una squadra con dei compiti molto precisi, ha beneficiato di una grande libertà, anche se con qualche indicazione sugli spazi da occupare.