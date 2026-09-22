Caso Mazzola, Tardelli tuona: "Uno dei punti più bassi, all'ignoranza non c'è mai fine"

Marco Tardelli ha usato toni durissimi nei confronti della Juventus dopo il gesto degli ultras bianconeri in occasione del minuto di silenzio per Mazzola. "Faccio fatica ad accettare ciò che è accaduto, abbiamo toccato uno dei punti più bassi mai toccati - ha tuonato l'ex calciatore ora 71enne -. All’ignoranza non c’è mai fine: la voglia di conoscere o la curiosità non trovano più posto. Il rispetto va insegnato, nel calcio è compito dei settori giovanili, delle società dove i più piccoli cominciano a toccare il pallone".