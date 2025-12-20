Logo SportMediaset

Calcio

Atalanta, emergenza in difesa. Scalvini subito titolare?

20 Dic 2025 - 12:18

In vista della partita contro il Genoa, l'Atalanta deve fare i conti con diverse assenze in difesa. Raffaele Palladino dovrà fare a meno di Odilon Kossounou e Berat Djimsiti: Il primo sarà impegnato in Coppa d'Africa, il secondo sta facendo i conti con una lesione muscolare al bicipite femorale destro che lo costringerà a restare fermo ai box fino al nuovo anno. Contro il Grifone spazio al rientrante Hien e alle certezze Kolasinac e Ahanor. Il bosniaco potrebbe partire a sinistra, lasciando uno spazio per Scalvini, che non gioca da ottobre. L'alternativa è rappresentata dall'arretramento di De Roon. 

