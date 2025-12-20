Il caso Diao si chiude nel peggiore dei modi: niente Coppa d'Africa con il Senegal, torna a Como

"Infortunatosi con la sua squadra il 15 dicembre, Assane Diao si è sottoposto a esami medici il 19 dicembre, che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro. Il giocatore è escluso dalla Coppa d'Africa del 2025. La FSF gli augura una pronta guarigione", si legge nel comunicato diffuso dal Senegal, che arriva solo pochi giorni dopo la polemica scoppiata tra il ct della nazionale africana e Cesc Fabregas, che dopo la sfida coi giallorossi aveva dichiarato: "Si è fatto male al flessore facendo quella cavalcata in porta. Io parlo nel post-partita e spesso noi allenatori non possiamo essere troppo sinceri, io provo a parlare con passione e sono un grande fan della Nazionale. Spero che tutti ci vadano. Io ho chiesto per favore un po' di senso, di non portarlo perché in 8 mesi ha fatto 3 partite, mezze e mezze. È tornato adesso e succede anche oggi l'infortunio. Se va via, noi paghiamo gli stipendi e ci ritroviamo un giocatore fuori. La risposta del CT? Che se non va con loro, non andrà al Mondiale. Ed è stato spiacevole. Se il giocatore gioca con paura a 20 anni e una carriera davanti si sbaglia".