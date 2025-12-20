Logo SportMediaset

Calcio

Il caso Diao si chiude nel peggiore dei modi: niente Coppa d'Africa con il Senegal, torna a Como

20 Dic 2025 - 13:29
Assane Diao (Como-Senegal): problema muscolare al bicipite femorale sinistro © Getty Images

Il caso relativo alla partecipazione di Assane Diao alla Coppa d'Africa si chiude nel peggiore dei modi per l'attaccante del Como. L'attaccante classe 2005, che si era fermato ed era uscito in lacrime durante Roma-Como, ha rimediato un infortunio importante e quindi non parteciperà con il Senegal al massimo torneo del continente africano. 

"Infortunatosi con la sua squadra il 15 dicembre, Assane Diao si è sottoposto a esami medici il 19 dicembre, che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro. Il giocatore è escluso dalla Coppa d'Africa del 2025. La FSF gli augura una pronta guarigione", si legge nel comunicato diffuso dal Senegal, che arriva solo pochi giorni dopo la polemica scoppiata tra il ct della nazionale africana e Cesc Fabregas, che dopo la sfida coi giallorossi aveva dichiarato: "Si è fatto male al flessore facendo quella cavalcata in porta. Io parlo nel post-partita e spesso noi allenatori non possiamo essere troppo sinceri, io provo a parlare con passione e sono un grande fan della Nazionale. Spero che tutti ci vadano. Io ho chiesto per favore un po' di senso, di non portarlo perché in 8 mesi ha fatto 3 partite, mezze e mezze. È tornato adesso e succede anche oggi l'infortunio. Se va via, noi paghiamo gli stipendi e ci ritroviamo un giocatore fuori. La risposta del CT? Che se non va con loro, non andrà al Mondiale. Ed è stato spiacevole. Se il giocatore gioca con paura a 20 anni e una carriera davanti si sbaglia".

