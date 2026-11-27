Prima un bello spavento, poi la rimonta e una vittoria di larga misura che consente alla Juventus di blindare la classifica di Europa League. Una buona prestazione, che Luciano Spalletti ha commentato con soddisfazione per la reazione e la prestazione delle "seconde linee". "All'inizio abbiamo commesso un paio di incertezze che gli avversari hanno sfruttato. Naturalmente questo complica la possibilità di esprimere al meglio le proprie qualità, perché senti la pressione e il timore di subire un contropiede o qualcosa del genere. Poi Cambiaso ha rimesso un po' a posto le cose con quel grande gol e da lì la squadra ha giocato con maggiore tranquillità", ha detto il tecnico bianconero.