Juventus-Omonia Nicosia, le foto del match
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Prima un bello spavento, poi la rimonta e una vittoria di larga misura che consente alla Juventus di blindare la classifica di Europa League. Una buona prestazione, che Luciano Spalletti ha commentato con soddisfazione per la reazione e la prestazione delle "seconde linee". "All'inizio abbiamo commesso un paio di incertezze che gli avversari hanno sfruttato. Naturalmente questo complica la possibilità di esprimere al meglio le proprie qualità, perché senti la pressione e il timore di subire un contropiede o qualcosa del genere. Poi Cambiaso ha rimesso un po' a posto le cose con quel grande gol e da lì la squadra ha giocato con maggiore tranquillità", ha detto il tecnico bianconero.
Che poi ha aggiunto parlando dei sostituti: "Non è facile trovare subito la condizione quando vieni chiamato a entrare in campo, soprattutto per alcuni giocatori che mancavano da un po' di tempo. Riuscire a esprimere immediatamente quel livello non è semplice, soprattutto quando manca la continuità. Però abbiamo fatto dei bei gol, siamo stati in campo molto bene in alcuni momenti e abbiamo anche mantenuto un livello di pressione abbastanza accettabile. Siamo contenti e anche il pubblico si è goduto questi quattro gol bellissimi".
Su Ekhator: "Ha fatto una buona partita, nel primo tempo è stato servito troppo poco. Gliel'abbiamo portata troppe volte lì, poi gli avversari fanno compattezza dentro l'area di rigore e per la punta diventa più difficile. Lui è stato bravo e gli si devono fare i complimenti".
Un gol che gli ha fatto piacere? "Gatti è andato in pressione altissima, a volte invece sono un po' titubanti perché poi ti rimane spazio alle spalle e diventa più difficile".
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Stavolta non è mancata la voglia di dimostrare: "Questo fatto che si diceva prima della partita, di non accettare il livello che siamo e di andare sempre a prendere qualcosa da portare nel tuo bagaglio. Poi quando smetti di andare a prendere qualcosa di nuovo, gli altri ti sorpassano. Oggi lo abbiamo visto".
Inevitabile la domanda sulla prima punta: "Abbiamo dato la possibilità di un altro identikit e sarà quello della prima punta. Ognuno ha le sue qualità e magari gli manca altro, il mio lavoro non è andare a lamentarsi ma trovare la soluzione con quello che si ha. La prima mossa devo farla io, per sfruttare le caratteristiche che abbiamo a disposizione".