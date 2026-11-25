Difficoltà tra alternare giocatori e trovare continuità?

"L'Omonia è una squadra che ha sei punti e ha vinto con il Celta Vigo. Sono terzi in campionato, ha un allenatore norvegese, Berg, che conosce benissimo il calcio e quello che è l'adattarsi a qualsiasi situazione. Giocano 4-2-3-1, 4-4-2, ma poi quando difende sa anche mettersi a 5 perché ha calciatori disponibili al sacrificio e attaccanti che sanno fare anche tutta fascia. Ha qualità in ripartenza, sanno ribaltare l'azione stando nella propria metà campo con un blocco basso. Sono stati in difficoltà in un paio di partite ma ha sempre giocato arrivando in fondo molto bene e creando difficoltà agli avversari. Per cui servirà una partita seria per vincere questa gara e avere una classifica migliore in questa competizione. Noi abbiamo giocatori di livello: non c'è grande differenza tra uno e l'altro. Ci sarà da far crescere qualche giocatore, tipo Ekhator, che domani giocherà".