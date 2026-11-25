Juventus, Spalletti: "Attaccante fisico? Mai parlato di calciatori ma di caratteristiche. Domani gioca Ekhator"
Il tecnico bianconero ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League contro l'Omonia: "Gara pericolosa: per vincere servirà una partita seria"
La Juve in cerca di conferme. I bianconeri nel match in casa contro l'Omonia hanno l'opportunità di blindare quantomeno la qualificazione al playoff di Europa League. Un'occasione da non sprecare per poter poi affrontare con grande serenità il resto del cammino nella League Phase. Queste le parole alla vigilia di Luciano Spalletti:
Punto sull'infermeria?
"Eccetto Nico Gonzalez e Kalulu, oltre i lungodegenti (Thuram, Yildiz e Locatelli, ndr), sono tutti a disposizione. Celik e McKennie andranno gestiti: possiamo metterli a partita in corso. Arriviamo bene a questa partita perché ora gli allenamenti iniziano ad essere più popolati. Ci alleniamo meglio perché ci sono più calciatori e possiamo provare situazioni per il campo".
Dopo il Venezia ha ribadito la necessità di una punta fisica, quanto le manca?
"Un grido disperato mi è sembrato il vostro: si parla sempre della punta. Volete un percorso indietro? Quante volte mi avete chiesto di Vlahovic? Tutte le volte, anche quando se n'è andato. Io devo rispondere. Voi mi mettete sempre davanti a quella figura lì: non è la richiesta di un giocatore di una caratteristica. Io ho parlato di punta fisica per evidenziare una caratteristica, non un calciatore. Poi ho voluto riprovare Kolo da nove perché ho bisogno di lui in quella posizione. C'è anche Woltemade che può giocare da 9, ma non può giocare tutte le partite. In più abbiamo recuperato giocatori che fanno possono fare bene sull'esterno. Poi c'è anche Ekhator: tutti i campioni all'inizio erano promesse. Lui è una promessa e lo faremo giocare un po': vogliamo vederlo all'opera perché siamo convinti che possa darci soluzioni diversi dagli altri del reparto. Anche Nico Gonzalez è uno che può fare l'attaccante. L'impatto fisico non serve solo a fare gol, ma anche quando il gioco si sporca, si chiude. Un'opzione quando ti vengo a pressare forte. In quelle situazioni solo il portiere bravo coi piedi o il 9 fisico ti possono aiutare a uscire".
Difficoltà tra alternare giocatori e trovare continuità?
"L'Omonia è una squadra che ha sei punti e ha vinto con il Celta Vigo. Sono terzi in campionato, ha un allenatore norvegese, Berg, che conosce benissimo il calcio e quello che è l'adattarsi a qualsiasi situazione. Giocano 4-2-3-1, 4-4-2, ma poi quando difende sa anche mettersi a 5 perché ha calciatori disponibili al sacrificio e attaccanti che sanno fare anche tutta fascia. Ha qualità in ripartenza, sanno ribaltare l'azione stando nella propria metà campo con un blocco basso. Sono stati in difficoltà in un paio di partite ma ha sempre giocato arrivando in fondo molto bene e creando difficoltà agli avversari. Per cui servirà una partita seria per vincere questa gara e avere una classifica migliore in questa competizione. Noi abbiamo giocatori di livello: non c'è grande differenza tra uno e l'altro. Ci sarà da far crescere qualche giocatore, tipo Ekhator, che domani giocherà".