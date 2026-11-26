Juventus, 30 anni fa l'ultima Coppa Intercontinentale vinta dai bianconeri: via all'asta
© Foto da web
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L'ex portiere di Juve e Lazio: "Sono antico, per me i numeri uno devono essere più bravi con le mani che coi piedi. E sulla tattica moderna..."
Ad Angelo Peruzzi, ex portiere di Juventus (11 trofei in bianconero, tra cui Coppa Campioni e Intercontinentale), Lazio e Nazionale (era nel gruppo al Mondiale 2006), non manca il calcio: "La mia seconda vita in campagna non è certo meno importante di quell'altra, a cui ormai non penso più. Ho avuto la fortuna di giocare vent'anni in Serie A e sono andato in pensione a 54".
Dopo il ritiro ha fatto il collaboratore di Marcello Lippi nella seconda avventura del ct con l'Italia, poi il vice di Ciro Ferrara alla Sampdoria e il dirigente alla Lazio. Ora, però, ha scelto la campagna: "Nel calcio non mi divertivo più, ora vivo in provincia di Viterbo, mi piace stare tranquillo, non mi annoio e la vita vola" racconta a La Repubblica.
Una sorta di rigetto che Peruzzi, oggi 56enne, motiva così: "Oggi il calcio è dominato dai soldi. Non sputo nel piatto dove ho mangiato ma cos'è rimasto di quel piatto? Passione poca, a occhio. I social hanno stravolto le vite di tutti, calciatori compreso: perché dovrei raccontare a tutti cosa ho mangiato a colazione?".
E ancora: "Quando sento parlare troppo di tattica mi dico che il calcio alla fine resta undici contro undici: quando il Barcellona di Guardiola andava in difficoltà diceva 'date palla a Messi'. Le mode passano". Forse anche il girone unico di Champions? "Non mi prende l'attuale forma, la prima fase è infinita. Così come il Mondiale a 48 squadre, allora non ha senso fare le qualificazioni".
Resta comunque spazio per ricordare qualche aneddoto del 26 novembre 1996, giorno dell'ultima Coppa Intercontinentale vinta dalla Juve: "Mi ricordo il pubblico di Tokyo che reagiva alle azioni 5-6 secondi dopo: vedeva la partita sui maxischermi, non in campo. Nell'intervallo dissi a Boksic, che nel primo tempo aveva sfiorato due gol, 'se non la vinciamo il primo che vengo a prendere sei tu!'. Io non feci quasi nessuna parata nei primi 45' poi un paio di buone cose nel finale di partita". Oggi la Juve insegue ancora una coppa europea così prestigiosa: "Mi auguro non debbano passare altri 30 anni per rivedere i bianconeri campioni...".
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