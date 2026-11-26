Ad Angelo Peruzzi, ex portiere di Juventus (11 trofei in bianconero, tra cui Coppa Campioni e Intercontinentale), Lazio e Nazionale (era nel gruppo al Mondiale 2006), non manca il calcio: "La mia seconda vita in campagna non è certo meno importante di quell'altra, a cui ormai non penso più. Ho avuto la fortuna di giocare vent'anni in Serie A e sono andato in pensione a 54".