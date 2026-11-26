Sul piano tecnico, la grande novità della serata riguarda il reparto offensivo. Dopo le polemiche legate alla presunta mancanza di un centravanti di peso, Spalletti ha spento ogni allarme difendendo le scelte fatte finora e annunciando il debutto da titolare per Jeff Ekhator: "Parlavo di caratteristiche, il mio non era un grido di allarme – ha chiarito il tecnico alla vigilia – Nick (Woltemade) e Randal (Kolo Muani) non possono giocarle tutte quando si scende in campo ogni tre giorni, non ho mai parlato male di loro. Contro l'Omonia gioca Ekhator: non diamogli la responsabilità di risolvere tutti i problemi, lasciamolo giocare libero come i ragazzi della sua età. È una promessa, e non c'è campione che non sia stato una promessa".