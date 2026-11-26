Juventus, 30 anni fa l'ultima Coppa Intercontinentale vinta dai bianconeri: via all'asta
© Foto da web
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Un crocevia fondamentale per risparmiare energie preziose in vista della rimonta Champions in campionato e, contemporaneamente, l’occasione d’oro per testare in casa il "numero nove" del futuro. La Juventus si prepara ad affrontare l’Omonia Nicosia all'Allianz Stadium nella quinta giornata della fase campionato di Europa League con un doppio obiettivo: ipotecare la qualificazione diretta agli ottavi di finale ed esaminare dal primo minuto il giovane Jeff Ekhator.
Dopo aver raccolto 10 punti nelle prime quattro uscite (frutto delle vittorie contro Nec, Celta Vigo e Az Alkmaar e del pareggio con il Rennes, con una differenza reti di +7), la squadra di Luciano Spalletti occupa il quinto posto della maxi classifica, con un margine di tre lunghezze sulla Dinamo Zagabria, attualmente prima delle formazioni destinate agli spareggi.
Superare i ciprioti permetterebbe ai bianconeri di salire a quota 13, mettendo un piede e mezzo nella fase a eliminazione diretta con tre turni di anticipo. I precedenti del nuovo format confermano quanto sia vicina la soglia sicurezza visto che nel 2024-25 i Rangers Glasgow strapparono l'ultimo posto utile (l'ottavo) a quota 14 punti (con +6 di differenza reti) e la stagione successiva la Roma chiuse l'elenco delle qualificate dirette a 16 punti (+7).
Vincere contro l'Omonia consentirebbe quindi alla Juve di chiudere virtualmente i giochi già tra due settimane sul campo neutro di Bucarest contro il fanalino di coda Hapoel Beer Sheva (fermo a un solo punto), evitando di arrivare con l'acqua alla gola agli insidiosi impegni di fine gennaio contro Ferencvaros e Real Sociedad. Soprattutto, cancellerebbe dal calendario le due gare extra dei playoff di febbraio. Attenzione però a non sottovalutare l'avversario: l'Omonia arriva a Torino a quota 6 punti, forte del successo ottenuto contro il Celta Vigo e ancora pienamente in corsa.
Sul piano tecnico, la grande novità della serata riguarda il reparto offensivo. Dopo le polemiche legate alla presunta mancanza di un centravanti di peso, Spalletti ha spento ogni allarme difendendo le scelte fatte finora e annunciando il debutto da titolare per Jeff Ekhator: "Parlavo di caratteristiche, il mio non era un grido di allarme – ha chiarito il tecnico alla vigilia – Nick (Woltemade) e Randal (Kolo Muani) non possono giocarle tutte quando si scende in campo ogni tre giorni, non ho mai parlato male di loro. Contro l'Omonia gioca Ekhator: non diamogli la responsabilità di risolvere tutti i problemi, lasciamolo giocare libero come i ragazzi della sua età. È una promessa, e non c'è campione che non sia stato una promessa".
Per il ventenne cresciuto nel vivaio del Genoa, alto circa un metro e novantacinque, si tratta di un salto significativo: finora in stagione aveva collezionato appena due spezzoni da dodici minuti ciascuno, in Serie A a Firenze e in Europa ad Alkmaar. Con i paletti finanziari imposti dalla UEFA che limitano i margini di manovra della Continassa sul mercato di gennaio – rendendo complicati profili come Scamacca, Sorloth, Mateta, Sesko o Varela –, la sfida contro i ciprioti diventa per Ekhator l'occasione ideale per dimostrare che l'attaccante d'area che cerca sul mercato la Juventus ce l'ha già in rosa.
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