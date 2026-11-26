Aveva festeggiato il suo primo gol in Europa, poi la decisione della Uefa di attribuire il gol dell'1-0 dell'Olympiacos contro il Milan non a Lorenzo Pirola ma a un'autorete del portiere rossonero Mike Maignan. "Era una partita importante per me e per la squadra - ha detto il centrale della squadra greca, classe 2002, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter - Peccato per come è andata perché avevamo fatto 60 minuti ottimi e il Milan con la qualità che ha davanti ci ha fatto male". E ancora: "Abbiamo preso un primo gol evitabile, eravamo abbastanza in gestione e anche sugli altri potevamo stare attenti. Per quello che si è visto in campo 4 sono eccessivi". Pirola gioca in Grecia dall'estate 2024. Con i biancorossi ha vinto tre trofei, tutti nel 2025: campionato, coppa e supercoppa.