"Ho 28 anni e ho già un po' di esperienza alle spalle, ho vissuto diversi momenti difficili e me ne vengono in mente due: questo è uno dei più complicati perché mi sono fatto male al ginocchio e devo stare lontano dal campo per tanto tempo, un altro è stato quando non siamo riusciti ad andare al Mondiale": il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, si racconta ai piccoli tifosi bianconeri in una nuova puntata di Junior Reporter.
"Sto vivendo la vita in maniera molto diversa, mi sento bene nel senso che sto lavorando bene soprattutto in palestra - aggiunge il centrocampista, il cui rientro a disposizione è previsto nei primi mesi del 2027 - so che devo aspettare del tempo: mi manca tantissimo giocare a calcio, tantissimo, però ho imparato ad accettare questa situazione e devo fare del mio meglio per tornare bene".