"Ho 28 anni e ho già un po' di esperienza alle spalle, ho vissuto diversi momenti difficili e me ne vengono in mente due: questo è uno dei più complicati perché mi sono fatto male al ginocchio e devo stare lontano dal campo per tanto tempo, un altro è stato quando non siamo riusciti ad andare al Mondiale": il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, si racconta ai piccoli tifosi bianconeri in una nuova puntata di Junior Reporter.