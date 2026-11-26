© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
Quarta vittoria in cinque partite di Europa League per la Juventus, che in casa nel quinto turno piega l’Omonia Nicosia per 4-1 grazie alle reti di Cambiaso, Ekhator, Conceicao e Boga dopo essere andata in svantaggio con il gol di Satka. I bianconeri partono subito forte, ma al quarto d’ora il colpo di testa di Satka sul corner perfetto di Tankovic gela lo Stadium. Nonostante lo svantaggio i padroni di casa si rimettono a premere sull’acceleratore, e verso la fine del primo tempo la rimonta è già completata, nel segno di Conceicao. Il portoghese al 37’ serve l’assist per il bel sinistro dalla distanza di Cambiaso, che vale l’1-1, poi al 43’ apparecchia per il destro di Ekhator, che ribalta tutto con la rete del 2-1. Il portoghese nella ripresa cerca anche gloria personale, che arriva al 68’: McKennie imbuca proprio per Conceicao, che si fa parare il primo tiro da Kaminski, ma la seconda conclusione entra in rete e vale il 3-1.
Cinque minuti più tardi c’è spazio anche per il poker, con Boga che si accentra dalla sinistra nella più classica dellee sue azioni e fa partire il destro a girare che sigla il 4-1 definitivo. La Juventus di Spalletti sale a 13 punti in classifica, in seconda posizione solamente alle spalle del Bournemouth. Fermo a quota 6 l’Omonia Nicosia, in un blocco di squadre (che comprende anche il Milan) dalla diciannovesima alla ventiseiesima posizione.
IL TABELLINO
Juventus-Omonia Nicosia 4-1
Juventus (3-4-3): Neto; Gatti, Lucumi (dal 21’ st McKennie), Kelly; Cambiaso, Sarr, Douglas Luiz (dal 21’ st Koopmeiners), Cabal (dal 1’ st Celik); Conceicao (dal 41’ st Kolo Muani), Ekhator (dal 21’ st Woltemade), Boga. All. Spalletti. A disp. Pinsoglio, Vicario, Turco, Bremer, Merola, Alajbegovic, Durmisi.
Omonia Nicosia (4-2-3-1): Kaminski; Nego (dal 14’ st Balkovec), Coulibaly, Satka, Duverne; Andreou (dal 14’ st Brouwers), Maric; Tanase (dal 1’ st Costa), Tankovic (dal 25’ st Neophytou), Montnor; Kakoullis (dal 1’ st Diony). All. Berg. A disp. Fabiano, Michail, Simic, Konstantinidis, Panagiotis.
Arbitro: Barrott (Inghilterra).
Marcatori: 15’ Satka (O), 37’ Cambiaso (J), 43’ Ekhator (J), 68’ Conceicao (J), 73’ Boga (J).
Ammoniti: Lucumi (J); Tanase (O), Balkovec (O).
Espulsi: -