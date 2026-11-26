Quarta vittoria in cinque partite di Europa League per la Juventus, che in casa nel quinto turno piega l’Omonia Nicosia per 4-1 grazie alle reti di Cambiaso, Ekhator, Conceicao e Boga dopo essere andata in svantaggio con il gol di Satka. I bianconeri partono subito forte, ma al quarto d’ora il colpo di testa di Satka sul corner perfetto di Tankovic gela lo Stadium. Nonostante lo svantaggio i padroni di casa si rimettono a premere sull’acceleratore, e verso la fine del primo tempo la rimonta è già completata, nel segno di Conceicao. Il portoghese al 37’ serve l’assist per il bel sinistro dalla distanza di Cambiaso, che vale l’1-1, poi al 43’ apparecchia per il destro di Ekhator, che ribalta tutto con la rete del 2-1. Il portoghese nella ripresa cerca anche gloria personale, che arriva al 68’: McKennie imbuca proprio per Conceicao, che si fa parare il primo tiro da Kaminski, ma la seconda conclusione entra in rete e vale il 3-1.