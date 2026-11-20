Il 26 novembre saranno esattamente 30 anni dalla conquista da parte della Juventus della sua ultima Coppa Intercontinentale (1-0 al River Plate grazie alla rete di Alessandro Del Piero all’81’). Per celebrare il 30° anniversario, Memorabid ha deciso di dedicare la propria asta tematica del mese (che aprirà il 24 alle 10 e si chiuderà il 26 alle 18) alla vittoria della Juve e a quella squadra con diversi cimeli. Alcuni pezzi che andranno all’asta arrivano direttamente da Tokyo, in tutto sono 63 i lotti che saranno messi all’asta: vediamone alcuni…