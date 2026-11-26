Quando la squadra partì per il Giappone, Gianluca Vialli e Fabrizio Ravanelli avevano già lasciato Torino, ma il gruppo era stato rinnovato senza perdere qualità né fame: in estate erano arrivati Paolo Montero per rinforzare una difesa composta da Ferrara, Torricelli e Porrini e Zinédine Zidane sulla trequarti, davanti al fianco di Del Piero c'era Boksic, in mezzo Didier Deschamps, Jugović e Angelo Di Livio, tra i pali il già citato Peruzzi.