Juventus, 30 anni fa l'ultima Coppa Intercontinentale vinta dai bianconeri: via all'asta
© Foto da web
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Il 26 novembre del 1996 i bianconeri a Tokyo alzavano la Coppa Intercontinentale, un calcio e una squadra che non ci sono più: da allora ‘solo’ una Supercoppa europea (’97) e l’Intertoto del ‘99di Marco Mugnaioli
Ci sono date che restano scolpite nella memoria collettiva e il 26 novembre, per il popolo bianconero, occupa un posto speciale. Trent'anni fa, in una lontanissima Tokyo – in un'epoca senza smartphone né connessioni immediate in cui il Giappone sembrava un altro pianeta –, Alessandro Del Piero firmò la rete contro il River Plate che valse alla Juventus la vittoria della Coppa Intercontinentale.
Per chi ha seguito quella sfida dall'Italia, il ricordo ha il sapore della sveglia puntata presto, della vecchia tv accesa mentre dall'altra parte del mondo è già sera e della voce inconfondibile di Bruno Longhi in telecronaca. In campo si muovevano i simboli di un'estetica calcistica iconica: le maglie larghe, i pantaloncini sporchi d'erba e il colletto alzato di Alex Del Piero, numero 10.
L'avversario, il River Plate di Ramón Díaz vincitore della Coppa Libertadores, schierava Enzo Francescoli (idolo di un giovane Zidane), Ariel Ortega e Julio Cruz, futuro attaccante dell'Inter. Alle 11:00 in Italia – quasi le 20:00 a Tokyo –, davanti ai 48.305 spettatori dello Stadio Nazionale, la gara sembrava bloccata e il pallone faticava a entrare. A fine primo tempo il punteggio era ancora sullo 0-0: Angelo Peruzzi ricorderà anni dopo di aver scherzato nello spogliatoio con Alen Bokšić, avvisandolo che sarebbe stato il primo colpevole in caso di sconfitta per le occasioni sprecate nei primi 45 minuti.
Poi la svolta: un calcio d'angolo di Di Livio, la spizzata di testa di Zidane e il destro di Del Piero che attraversa trent'anni senza perdere velocità. Pinturicchio, ventiduenne da poche settimane, corre con le braccia spalancate inseguito dai compagni, mentre in Italia è l'ora di pranzo. Il River prova l'assalto finale, ma il risultato resta sull'1-0. Del Piero viene premiato come migliore in campo e capitan Peruzzi alza il trofeo: è l'ultima Coppa Intercontinentale della storia bianconera e l'ultima volta in cui la Juventus si è laureata campione del mondo. "Mi auguro non debbano passare altri 30 anni...", le parole di Peruzzi.
Marcello Lippi, chiamato nel 1994 dalla dirigenza composta da Bettega, Giraudo e Moggi, aveva trasformato una squadra affamata in una macchina capace di affrontare chiunque. Il biglietto per Tokyo era arrivato il 22 maggio 1996 all'Olimpico di Roma con la seconda Champions League vinta ai rigori contro l'Ajax (gol di Ravanelli e ultimo penalty di Vladimir Jugović).
Quando la squadra partì per il Giappone, Gianluca Vialli e Fabrizio Ravanelli avevano già lasciato Torino, ma il gruppo era stato rinnovato senza perdere qualità né fame: in estate erano arrivati Paolo Montero per rinforzare una difesa composta da Ferrara, Torricelli e Porrini e Zinédine Zidane sulla trequarti, davanti al fianco di Del Piero c'era Boksic, in mezzo Didier Deschamps, Jugović e Angelo Di Livio, tra i pali il già citato Peruzzi.
Dopo Tokyo arrivarono lo scudetto 1996-97 e la Supercoppa UEFA, una scorpacciata di titoli destinata però a precedere l'inizio di un'autentica maledizione... Nei successivi 30 anni, infatti, la Juve giocherà altre 5 finali di Champions League riuscendo nella desolante impresa di perderle tutte: nel 1997 contro il Borussia Dortmund, nel 1998 col Real Madrid, nel 2003 col Milan, nel 2015 col Barcellona e nel 2017 ancora con i Blancos.
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L'inizio della 'maledizione' bianconera ha una data precisa: l'8 novembre 1998, quando al Friuli di Udine la Juve si fece rimontare dal 2-0 al 2-2 e nel finale Del Piero subì un gravissimo infortunio al ginocchio che chiuse in anticipo la sua stagione. Da quel momento iniziò un periodo difficile: crollo in classifica, dimissioni di Lippi a metà stagione e arrivo di Carlo Ancelotti a ridosso del nuovo anno.
Pur raggiungendo per il quarto anno consecutivo le semifinali di Champions League, in campionato la Juventus chiuse settima a pari punti con Roma e Udinese. I giallorossi andarono in Coppa UEFA grazie alla classifica avulsa, mentre il doppio spareggio tra Udinese e Juventus (0-0 a Udine il 28 maggio e 1-1 a Torino il 31 maggio) premiò i friulani per la regola dei gol in trasferta.
Restava però la Coppa Intertoto, introdotta dalla UEFA nel 1995 come torneo facoltativo per chi restava appena fuori dalla zona europea, che coinvolgeva 60 squadre e prevedeva cinque turni a eliminazione diretta. Ancelotti richiamò il gruppo anticipando il rientro e accorciando le vacanze per preparare l'esordio ufficiale del 18 luglio sotto il caldo di Torino. Arrivata alla doppia finale – una delle tre che mettevano in palio l'accesso alla Coppa UEFA tra le sei superstiti su 60 –, la Juventus affrontò il Rennes. All'andata, al Manuzzi di Cesena, i bianconeri vinsero 2-0 grazie alla doppietta di Filippo Inzaghi, mentre al ritorno in Francia i gol di Antonio Conte e Gianluca Zambrotta fissarono il punteggio sul 2-2 e valsero la conquista della Coppa Intertoto, l'ultimo trofeo europeo vinto dalla Juventus.