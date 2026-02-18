Spalletti, e ora? Il dilemma Juve tra voglia di programmare e il rischio di una stagione fallimentare

L'elenco delle domande resta sempre invariato. Dal 2020, l'anno dell'ultimo scudetto firmato, ironia della sorte, da quello che i tifosi bianconeri hanno eletto come grande nemico, la Juve ha vinto una Supercoppa Italiana e una Coppa Italia. In quasi sei stagioni e senza nemmeno l'alibi di aver risparmiato su acquisti e ingaggi. In Champions, sempre nello stesso periodo, è spesso uscita agli ottavi a parte l'anno in cui ha salutato ai gironi, quello in cui non ci è proprio andata (per motivi extra campo) e la scorsa stagione con il flop ai playoff (come probabilmente in quella attuale).