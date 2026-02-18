Roma, Ferguson sente ancora dolore: Cremonese a rischio
Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Gasperini, la Roma si ritroverà oggi a Trigoria per preparare la sfida casalinga contro la Cremonese. Come riportato da Il Messaggero, il ritorno in campo di Evan Ferguson rischia nuovamente di saltare. L'irlandese sente ancora dolore alla caviglia dopo la ricaduta della scorsa settimana che l'ha costretto a saltare la trasferta di Napoli. La sua presenza contro i grigiorossi, dunque, è ancora abbastanza incerta. Per quanto riguarda gli altri, Koné va verso il rientro ma non ci saranno Wesley ed El Shaarawy. Proverà a rientrare in gruppo invece Hermoso.