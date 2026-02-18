Fiorentina, De Gea e Solomon out per l'andata playoff di Conference League

La Fiorentina non potrà contare su David De Gea e Manor Solomon per il playoff di andata di Conference League in programma domani alle 21 in Polonia contro lo Jagiellonia: il portiere viola è alle prese con una sublussazione del dito medio della mano sinistra accusata domenica nel corso della gara di campionato con il Como. Per questo motivo non verrà convocato per la trasferta di coppa. Lo stesso vale per l'esterno israeliano fermato dall'influenza. Tra i viola mancheranno inoltre anche Marco Brescianini e Daniele Rugani esclusi nella lista Uefa oltre a Albert Gudmundsson che sta curando un infortunio alla caviglia.