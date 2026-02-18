Serata di Gala o da incubo? La Juve crolla 5-2 col Galatasaray: Spalletti ora cerca il miracolo

Se è vero che l'espulsione ha cambiato l'andamento della partita, è anche vero che la Juve ha smesso di crederci e di lottare. Ancora una volta, in campo europeo, i bianconeri non hanno dimostrato di avere quella maturità che serve per governare certe situazioni. Ma soprattutto non sono riusciti a reagire all'imprevisto, una cosa che non puoi permetterti se indossi la maglia bianconera. Gli anni d'oro delle due finali di Champions League in tre anni sono più lontani che mai, la realtà dice di una squadra che, dopo l'iniziale scossa di Spalletti, spesso non si è fatta trovare matura nei momenti decisivi. Vedi le partite con Cagliari e Lecce (1 punto in 2 gare), ma anche quella con la Lazio. Per lo meno, la mole di gioco prodotta e le occasioni non sono mancate, ma è mancata la cattiveria per fare gol, per fare la differenza. Mancano dei leader di caratura internazionale (non ce ne vogliano i vari Bremer, Locatelli e McKennie), che spesso fanno la differenza. Vedi Modric con il Milan. Ora serve resettare e concentrarsi soprattutto sul campionato per non perdere il treno Champions. Tenendo però accesa una speranza di rimonta, anche se i precedenti non sorridono.