L'ANALISI

Serata di Gala o da incubo? La Juve crolla 5-2 col Galatasaray: Spalletti ora cerca il miracolo

Ripresa da incubo per i bianconeri, che al ritorno avranno bisogno di un vero e proprio miracolo

18 Feb 2026 - 07:50

Dopo l'amara serata di San Valentino, coincisa con la sconfitta per 3-2 con l'Inter e le polemiche per l'episodio Bastoni-Kalulu, la serata di Gala della Juventus si trasforma rapidamente da sogno a incubo. I bianconeri, infatti, reagiscono all'iniziale svantaggio di Gabriel Sara ribaltando il risultato grazie alla doppietta di Koopmeiners, ma s'inceppano sul più bello. Complice un secondo tempo disastroso, Locatelli e compagni si rovinano la serata e tra otto giorni saranno chiamati al miracolo per cercare di ribaltare un verdetto che pare già scritto.

Koopmeiners brilla nel buio. Cabal un disastro, Gatti e Kalulu non pervenuti

Mancanza di personalità

 Nella difficile serata del RAMS Park, nella prima mezz'ora la Juve mette in mostra grande personalità nell'andare a recuperare la partita. La crescita di Cambiaso e la mossa McKennie centravanti fanno sperare Spalletti, che vede però naufragare completamente la sua squadra dopo l'infortunio di Bremer. Da lì in poi, come ammesso dallo stesso allenatore bianconero, il buio. Poca personalità, poche geometrie e un risultato che sembrava quasi annunciato. Certo, non con un passivo così grande, che ora complica i piani bianconeri. Se nella serata di San Siro Yildiz e compagni si erano portati a casa gli applausi per la capacità di saper reagire agli episodi, questa sera i bianconeri hanno fatto "non uno, ma ben tre passi indietro", soprattutto dal punto di vista caratteriale. E in maniera quasi inspiegabile. È vero, l'ingenua espulsione di Cabal ha nettamente complicato i piani, ma era difficile pensare che si arrivasse a ciò. La Juve si è sciolta come neve al sole (per restare in tema Olimpiadi), subendo completamente il contraccolpo e andando in bambola totale. Il tutto unito all'inferiorità numerica, che ha permesso al Galatasaray, sceso molto bene in campo nel secondo tempo, di dilagare e mettere un piede agli ottavi di finale

La delusione di Spalletti: "Abbiamo fatto tre passi indietro, dobbiamo prenderci le responsabilità"

Maturità...t'avessi preso prima

 Se è vero che l'espulsione ha cambiato l'andamento della partita, è anche vero che la Juve ha smesso di crederci e di lottare. Ancora una volta, in campo europeo, i bianconeri non hanno dimostrato di avere quella maturità che serve per governare certe situazioni. Ma soprattutto non sono riusciti a reagire all'imprevisto, una cosa che non puoi permetterti se indossi la maglia bianconera. Gli anni d'oro delle due finali di Champions League in tre anni sono più lontani che mai, la realtà dice di una squadra che, dopo l'iniziale scossa di Spalletti, spesso non si è fatta trovare matura nei momenti decisivi. Vedi le partite con Cagliari e Lecce (1 punto in 2 gare), ma anche quella con la Lazio. Per lo meno, la mole di gioco prodotta e le occasioni non sono mancate, ma è mancata la cattiveria per fare gol, per fare la differenza. Mancano dei leader di caratura internazionale (non ce ne vogliano i vari Bremer, Locatelli e McKennie), che spesso fanno la differenza. Vedi Modric con il Milan. Ora serve resettare e concentrarsi soprattutto sul campionato per non perdere il treno Champions. Tenendo però accesa una speranza di rimonta, anche se i precedenti non sorridono. 

Comolli: "Mia reazione eccessiva, ma subita un'ingiustizia. Chiellini il futuro, a Marotta dico..."

I precedenti

 Prima della Juventus ieri sera, altri tre club italiani hanno preso 5 o più gol in una gara d’andata nelle coppe europee. La Lazio nel 2000 (5-2 contro il Valencia), l'Inter nel 2011 (2-5 contro lo Schalke 04) e la Roma per ben due volte, nel 2018 (5-2 contro il Liverpool) e nel 2021 (6-2 contro il Manchester United). Risultato finale? Nessuna è riuscita a ribaltare il risultato nel ritorno. Quella dell'Allianz Stadium potrebbe essere una prima volta assoluta. Uno stadio che ha già vissuto una rimonta epica, targata Cristiano Ronaldo nel 2019 contro l'Atletico Madrid. Spalletti spera di trovare uno stadio bollente per alimentare un'impresa che, a oggi, appare quasi impossibile. 

