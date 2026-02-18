Napoli, le ultime sulle condizioni di Spinazzola e McTominay

Il Napoli deve fare i conti ancora una volta con gli infortuni. Per Amir Rrahmani si prospetta uno stop abbastanza lungo: il difensore rischia di stare fermo fino ai primi di aprile. Dall'infermeria, però, sembra che arrivino anche buone notizie. Come riportato dal Corriere dello Sport, le condizioni di Leonardo Spinazzola non preoccupano. L'esterno è stato costretto al cambio contro la Roma ma si è fermato in tempo per gestire il problema muscolare. L'ex giallorosso dovrebbe essere gestito nei prossimi giorni e sarà valutato a ridosso della sfida con l'Atalanta di domenica. Stesso discorso per Scott McTominay: lo scozzese non ha preso parte alle gare contro Como e Roma e anche per lui una decisione sarà presa nelle ore che precedono la partita contro gli uomini di Palladino. 

