Juventus, Bremer: "Non ho mai chiesto di andare via, sarebbe come scappare. Douglas Luiz farà bene"

Nel corso dell'ultima stagione, Bremer è tornato a giocare con continuità dopo la rottura del crociato, un momento che ha estremamente segnato la sua carriera: "Il primo anno dopo l’infortunio in effetti è sempre difficile. Io non credevo a questa cosa. E pensavo di poter essere un’eccezione. Però la realtà purtroppo è questa. Il lato positivo è che adesso tutto procede bene, il mio corpo risponde come deve: me ne accorgo perché il recupero da uno sforzo è molto più veloce rispetto ai mesi scorsi. Adesso mi serve solo un po’ di continuità. Mi servono le partite". Riavvolgendo il nastro, il centrale brasiliano parla dei momenti più duri dopo l'infortunio nella gara con il Lipsia dello scorso 2 ottobre 2024: "La fase peggiore non è stata l’incidente ma il post recupero, dopo 9 mesi. Al rientro ero convinto che fosse tutto passato: invece era solo l’inizio di un altro percorso, quello che mi avrebbe riportato a essere il calciatore di prima. Sono sicuro che raggiungerò l’obiettivo. Ma ne sono sicuro oggi. Non è stato sempre così". E aggiunge: "Ci sono state situazioni di gioco in cui ho temuto di non farcela. Parlo della scorsa stagione: in campo la testa andava ma le gambe non l’assecondavano. Lì ho pensato: cavolo. Per fortuna mi sono fatto forza e ne sono uscito".