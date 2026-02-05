Nuova quarta maglia Juventus 2025-26: Adidas sceglie le strisce orizzontali

Dimenticate la tradizione: la nuova quarta maglia della Juventus per la stagione 2025-2026 è pronta a far discutere. Il design, trapelato grazie alla collaborazione tra Adidas e lo studio milanese Studio Sgura e pubblicato da FootyHeadlines nelle foto di Soccer Gaming, rompe totalmente con il passato proponendo un audace schema a strisce orizzontali bianconere. Si tratta di una scelta stilistica forte che richiama il legame tra calcio e moda, già esplorato dal club nel 2022. Il kit presenta dettagli curiosi, come i loghi di Jeep e Visit Detroit rimpiccioliti e posizionati al centro del petto, tra il brand Adidas e lo stemma societario. Gli appassionati dovranno però prepararsi a un investimento importante: per questa uscita speciale, Adidas sembra intenzionata a lanciare solo la versione "Authentic" da gara, con un prezzo che si aggira intorno ai 150 euro, senza prevedere la classica replica più economica. La maglia, la terza "fourth kit" della storia juventina, sarà disponibile nei negozi già nelle prime settimane di questo 2026.