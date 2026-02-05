Coppa Italia, l’Atalanta travolge la Juventus 3-0 e vola in semifinale

LE STATISTICHE

Dal 2017/18, l’Atalanta ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia cinque volte; nel periodo, soltanto la Juventus e l’Inter (sei entrambe) hanno fatto meglio dei bergamaschi - cinque anche per il Milan.

L’Atalanta ha eliminato la Juventus ai quarti di Coppa Italia per la seconda volta di fila (dopo il 2018/19) dopo che era uscita sconfitta in ognuna delle tre precedenti occasioni contro i bianconeri.

Negli ultimi 30 anni, la Juventus ha perso con almeno tre gol di scarto una partita di Coppa Italia solo quattro volte: le prime due contro l’Inter (1996 e 2016) e le due più recenti contro l’Atalanta (2019 e 2026).

La Juventus ? stata eliminata ai quarti di finale in due edizioni di fila in Coppa Italia per la prima volta dal biennio 2009/10 e 2010/11.

La Juventus ha perso tre trasferte di fila in Coppa Italia (contro Inter nel 2023, Lazio nel 2024 e Atalanta nel 2026) solo per la seconda volta nella sua storia - la prima tra giugno e luglio 1972.

La Juventus non chiudeva una gara ai quarti di Coppa Italia senza segnare dal gennaio 2019 (anche in quel caso uno 0-3 contro l’Atalanta).

Solo Napoli (nove), Milan e Udinese (sette entrambe) hanno fronteggiato pi? calci di rigore della Juventus (sei) tra le squadre di Serie A considerando tutte le competizioni 2025/26.

Juventus e Inter sono le uniche due squadre di Serie A che hanno concesso almeno un calcio di rigore in pi? di due competizioni differenti nella stagione in corso (i bianconeri in Serie A, Champions League e Coppa Italia).

Gianluca Scamacca ha trasformato ognuno dei sei rigori calciati tra tutte le competizioni con una squadra di Serie A.

Gianluca Scamacca ? il miglior marcatore dell'Atalanta nella stagione in corso considerando tutte le competizioni: nove reti, di cui sei in Serie A, due in Champions League e uno in Coppa Italia.

Gianluca Scamacca ?, con Mario Pasalic, uno dei due giocatori dell'Atalanta con almeno un gol all'attivo in tutte e tre le competizioni disputate dalla Dea nella stagione in corso.

Gianluca Scamacca ha contribuito a 12 gol in 13 gare disputate in carriera in Coppa Italia: 10 reti e due assist.

Quello di questa sera ? il secondo gol di Gianluca Scamacca contro la Juventus tra tutte le competizioni, dopo quello realizzato in Serie A con la maglia del Genoa, l’11 aprile 2021.

Due dei tre gol segnati da Kamaldeen Sulemana tra tutte le competizioni con la maglia dell'Atalanta sono arrivati contro la Juventus.

Nella stagione in corso, solo Gianluca Scamacca (nove) e Nikola Krstovic (sette) hanno segnato pi? gol di Mario Pasalic con la maglia dell’Atalanta tra tutte le competizioni: cinque come Charles De Ketelaere.