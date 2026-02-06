Analisi Atalanta-Juventus 3-0: il blackout in Coppa Italia tra Var e problemi di punte

La sfida era iniziata sotto auspici ben diversi per la Signora, che per lunghi tratti ha masticato gioco chiudendo la prima frazione con un possesso palla del 58%. Il calcio, siamo in periodo di giochisti vs risultatisti dopotutto, sa come essere beffardo e Francisco Conceiçao lo ha capito una volta in più. Il portoghese prima si è divorato un gol fatto davanti a Carnesecchi e poi, con una conclusione potente, ha scheggiato la traversa, collezionando il suo quarto legno stagionale. Mentre la Juve creava e sprecava, l'Atalanta restava in attesa, trovando il vantaggio grazie a un episodio che ha fatto molto discutere. Un tocco di braccio di Bremer su un cross di Ederson è stato pescato dal Var, permettendo a Scamacca di trasformare il rigore dell'1-0 e di cambiare l'inerzia emotiva del match.