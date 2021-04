Serie A, Torino-Juve 2-2: doppietta di Sanabria, CR7 "salva" Pirlo

TORINO-JUVE 2-2

Chiesa apre le danze, poi i granata ribaltano il risultato e i bianconeri si aggrappano a Ronaldo

La Juve archivia il derby della Mole con un pareggio che complica i piani Champions di Pirlo. Nella 29.ma giornata di Serie A i bianconeri non vanno oltre il 2-2 col Torino, subiscono il sorpasso dell'Atalanta in classifica e si fanno raggiungere dal Napoli a quota 56 punti. All'Olimpico Chiesa (13') apre le danze di sinistro, poi Sanabria ribalta il risultato con una doppietta (27' e 46') e nel finale Ronaldo (81') rimette tutto in equilibrio. Torino-Juve: le foto del match Getty Images

LE PAGELLE

Sanabria 7,5: si muove bene accanto a Belotti e firma una splendida doppietta. Prima si fa trovare pronto dopo la respinta corta di Szczesny, poi ribalta il risultato approfittando del clamoroso errore di Kulusevski e dell'incertezza del portiere bianconero. Pericoloso anche nel finale

Bremer 6,5: ringhia e lotta, giocando spesso d'anticipo. Nel primo tempo tiene a bada Ronaldo senza sbavature facendosi trovare sempre pronto a murare il portoghese. Nella ripresa cala un po' e CR7 timbra il cartellino

Mandragora 6,5: insieme a Rincon fa legna in mediana e detta i tempi della manovra, ma si fa trovare sempre pronto anche ad andare a rimorchio. Un suo sinistro dal limite innesca la rete di Sanabria

Chiesa 6,5: quando spinge ha un altro passo. Sblocca la gara con un'incursione prepotente in area, poi continua a macinare km e a provarci da tutte le posizioni. E' l'uomo più pericoloso della Juve

Ronaldo 6: nel primo tempo va al trotto e non brilla. Svogliato nell'atteggiamento e lento con la palla tra i piedi. Nella ripresa aumenta un po' i giri e pareggia di testa dopo un paio di tentativi

Alex Sandro 5: gioca in punta di piedi in un derby tutto muscoli e ritmo. Rischia grosso in almeno un paio di occasioni giocando con troppa sufficienza vicino all'area di Szczesny. Parte tardi anche sul gol di Sanabria

Kulusevski 4,5: lento e impacciato in entrambe le fasi. Dalla sua parte è Cuadrado a fare la differenza. Segna la gara con un errore clamoroso che regala a Sanabria la palla per il raddoppio



IL TABELLINO

TORINO-JUVE 2-2

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon (21' st Lukic), Mandragora, Ansaldi; Verdi, Belotti (27' st Zaza), Sanabria.

A disp.: Ujkani, Milinkovic-Savic, Baselli, Gojak, Rodriguez, Bonazzoli, Murru, Nkoulou, Burnham, Linetty. All.: Nicola

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro (41' st Rabiot); Kulusevski (26' st Bernardeschi), Danilo (26' st Ramsey), Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo.

A disp.: Pinsoglio, Israel, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Correia, De Marino. All.: Pirlo

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 13' Chiesa (J), 27' Sanabria (T), 1' st Sanabria (T), 36' st Ronaldo (J)

Ammoniti: Ansaldi, Rincon, Sanabria, Mandragora (T); Cuadrado, Bernardeschi (J)

Espulsi: -



LE STATISTICHE

- Prima di Antonio Sanabria, l'ultimo giocatore del Torino che aveva segnato una marcatura multipla nel derby contro la Juventus in Serie A era stato Marco Ferrante nel marzo 2000.

- Sanabria è solo il 4° giocatore straniero del Torino a segnare una marcatura multipla in Serie A contro la Juventus, dopo Casagrande nel 1992, Nestor Combin nel 1967 e Hans Jeppson nel 1957.

- La rete di Antonio Sanabria dopo 14 secondi è il gol più rapido dall'inizio del 2° tempo di un match di Serie A da Bosko Jankovic in Genoa-Lazio del febbraio 2012 (nove secondi in quel caso).

- Cristiano Ronaldo è il miglior marcatore della Serie A nel 2021: 12 gol.

- Cristiano Ronaldo ha segnato quattro gol in sei derby contro il Torino in Serie A, tutti realizzati nel corso del 2° tempo.

- Federico Chiesa ha segnato 12 gol con la Juventus in tutte le competizioni, 10 di questi sono stati realizzati nel 2021.

- Álvaro Morata è il giocatore che ha fornito il maggior numero di assist in questo campionato di Serie A (nove).

- Prima di Álvaro Morata, l'ultimo attaccante della Juventus che aveva fornito almeno nove assist in una singola stagione di Serie A era stato Paulo Dybala nel 2015/16 (9).

- Nelle ultime nove partite con la Juventus in tutte le competizioni Federico Chiesa ha preso parte a otto gol (cinque reti e tre assist).

- Antonio Sanabria è il 2° paraguaiano a segnare nel derby della Mole in Serie A dopo Dionisio Arce nel 1956, anche lui con la maglia granata.

- Antonio Sanabria ha preso parte a otto reti nelle ultime sette presenze di Serie A tra Torino e Genoa (sette gol e un assist).

- 150ª partita di Juan Cuadrado in Serie A con la maglia della Juventus.

- Il Torino aveva perso 10 delle precedenti 11 sfide casalinghe contro la Juventus in Serie A (1V).