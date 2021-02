Serie A, Giudice sportivo: due giornate di squalifica a Baronio della Juve

GIUDICE SPORTIVO

Mano pesante del Giudice sportivo nei confronti di Roberto Baronio. Il collaboratore tecnico di Andrea Pirlo è stato infatti squalificato per due giornate dopo le dure proteste nei confronti di Orsato al termine del primo tempo di Juventus-Roma. La sanzione è arrivata "per avere, al 45° del primo tempo - si legge nel comunicato della Lega -, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un'espressione insultante". I bianconeri dovranno dunque fare a meno del suo apporto in panchina contro Napoli e Crotone. Getty Images

In una giornata in cui non sono stati sventolati cartellini rossi, sono comunque arrivate ben undici squalifiche di un turno per somma di ammonizioni: Amrabat della Fiorentina, Badelj del Genoa, Calabria del Milan, Faraoni e Zaccagni del Verona, Ferrari del Sassuolo, Improta e Ionita del Benevento, Svanberg del Bologna, Toloi dell'Atalanta e Tonelli della Sampdoria.