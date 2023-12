Serie A, Allegri miglior allenatore di novembre

Il premio "Coach Of The Month" di novembre è stato assegnato all'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Juventus-Napoli, in programma venerdì alle 20.45 all' "Allianz Stadium" di Torino. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive, che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dall'11.a alla 13.a della Serie A 2023/2024.