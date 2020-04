Rugani torna a casa e abbraccia la sua Michela

"Ti racconteremo di questi 35 giorni distanti. Ti racconteremo che era la scelta più giusta, ma anche di quanto sia stato difficile. Ma ti racconteremo soprattutto della bellezza di ritrovarci in quest'abbraccio, tutti e tre. Finalmente negativo, finalmente tutti insieme". Così Daniele Rugani, difensore della Juventus, primo giocatore di Serie A a contrarre il Covid-19, in un post su Twitter pubblica un messaggio con una foto che lo ritrae sorridente insieme alla sua compagna Michela Persico, anche lei guarita. La coppia è in attesa del loro primo figlio.