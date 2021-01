Pirlo: "Il Milan è sempre la squadra da battere. Morata forse in panchina"

VERSO JUVE-SASSUOLO

"Chi è primo resta sempre la squadra da battere, ora è il Milan ma noi abbiamo delle responsabilità. La Juve vince da nove anni, è normale avere pressioni": queste le parole di Pirlo sulla corsa scudetto alla vigilia di Juventus-Sassuolo. "A San Siro è stata una bella vittoria, arrivata in un momento importante ma se non vinciamo domani non è servito a nulla. E i tre punti con il Sassuolo sarebbero ancora più importanti".

"Mi aspetto una gara difficile - ha aggiunto l'allenatore bianconero- loro sono un'ottima squadra che gioca assieme da qualche anno. Hanno un bravo allenatore, dovremo essere molto attenti soprattutto in fase di non possesso perché sono molto bravi a uscire sulla pressione avversaria". Ai suoi giocatori chiede "di migliorare soprattutto nella forza mentale. Tante volte quando facciamo gol abbiamo dei minuti dove siamo ancora con la testa tra le nuvole, lì chiedo di avere maggiore concentrazione perché sono minuti importanti per dare continuità".

Chiesa e Kulusevski stanno bene: "L'altra sera è entrato finalmente bene perché le altre volte non è stato così. Gli ho fatto i complimenti, domani vedremo se partirà dall'inizio o a partita in corso". Per quanto riguarda Chiesa, Pirlo ha precisato: "Può migliorare tanto, ha 22 anni ma ancora non ha fatto niente. E' il prototipo di un campione ma deve crescere partita dopo partita. Alla Juve bisogna dimostrare qualcosa in tutte le partite, quello di San Siro non deve essere un punto d'arrivo ma un punto di partenza di tante prestazioni. Morata? Sta meglio, si è allenato a parte ma ha fatto più lavori: valutiamo domani mattina se sarà in grado di venire in panchina e magari essere utile a gara in corso. Non abbiamo il problema del quarto attaccante, se ci saranno occasioni valuteremo poi più avanti. Ho altri problemi, soprattutto per questo coronavirus".

Per quanto riguarda la difesa "Demiral sta abbastanza bene, avendo già giocato più partite in stagione, lo vedo più pronto e può partire titolare. Anche Chiellini sta recuperando, presto sarà a disposizione anche lui".