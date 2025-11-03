Nuovo incarico per Chiellini: eletto consigliere FIGC

L'ex difensore della Juventus prende il posto di Francesco Calvodi Redazione
© Getty Images
Nuovo incarico per Giorgio Chiellini. L'ex difensore bianconero, oggi Director of Football Strategy della Juventus, è stato eletto come nuovo consigliere nel Consiglio FIGC. Nominato durante l'assemblea della Lega Serie A odierna, il dirigente prende il posto a Franceso Calvo: l'ex Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juve aveva abbandonato il consiglio federale dopo essersi trasferito all'Aston Villa.
Chiellini ha ricevuto 12 voti a favore, rispetto ai tre per l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali e ai due per il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, mentre sono state tre le schede bianche. Sia Carnevali sia Sticchi Damiani si sono di fatto sfilati dalla candidatura durante l'assemblea, appoggiando l'elezione del Director of Football Strategy della Juventus a nuovo consigliere Figc.
Il dirigente bianconero si aggiunge così al presidente e ad dell'Inter Giuseppe Marotta e al vicepresidente dell'Udinese Stefano Campoccia come rappresentante della Serie A nel consiglio Figc, oltre al presidente della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli.
Sticchi Damiani ha commentato così l'esito delle votazioni: "Il posto in Consiglio Federale apparteneva alla Juventus, visto che era stato eletto Calvo, poi decaduto, giusto eleggere Chiellini al suo posto. La mia disponibilità - conclude il numero uno del Lecce - era limitata al caso in cui la Juventus non fosse interessata alla conferma del posto in consiglio".