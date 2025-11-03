Nuovo incarico per Chiellini: eletto consigliere FIGC

Chiellini ha ricevuto 12 voti a favore, rispetto ai tre per l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali e ai due per il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, mentre sono state tre le schede bianche. Sia Carnevali sia Sticchi Damiani si sono di fatto sfilati dalla candidatura durante l'assemblea, appoggiando l'elezione del Director of Football Strategy della Juventus a nuovo consigliere Figc.